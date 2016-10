Feng šuj: Najpogostejši miti in resnica

Med brskanjem po spletu naletimo na vse mogoče zapovedi, prepovedi, priporočila in pripomočke, ki naj bi prinašali bogastvo in večno srečo. Toda dejstvo je, da je feng šuj samo orodje, ki samo po sebi ne more poskrbeti, da bomo srečni ali bogati.

Delati moramo na sebi, saj brez konkretnega truda ne moremo pričakovati, da nam bodo materialne dobrine kar padle v naročje. A kljub temu kroži kar nekaj mitov, ki se nanašajo na urejanje prostora po tej starodavni vedi, a ne držijo oziroma držijo le delno, saj je veliko odvisno tudi od tega, kako, kje in zakaj uporabimo določene predmete ali prijeme. Skrbno se poučite, katera feng šuj načela res držijo.

Rdeča vrata prinašajo srečo



Rdeča barva na splošno velja za srečno, vendar je to, ali mu barva ustreza, odvisno od vsakega prostora posebej. Sliši se preprosto – zamenjaš barve in spremeni se energija, vendar je treba dobro preučiti, katere so primerne za prostor. Zelo posebna so vhodna vrata, saj so lahko obrnjena v različne smeri neba, ki vsaka narekuje svojo barvo. Sveže cvetje ne spada v spalnico



Najprej pomislite, ali vam je na splošno všeč cvetje. Če ga obožujete in vas pogled na lep šopek razveseli, ni razloga, da z njim ne bi okrasili spalnice. Pazljivi bodite le, da izberete preproste aranžmaje in umirjene barve, saj bogat in preveč pisan šopek preveč razživi energijo v tem prostoru, ki je sicer namenjen počitku in umirjanju.

Preureditev in sprememba



Ne, ko prestavite ogledalo z ene stene na drugo, se vaše življenje ne bo spremenilo v hipu. Prav tako vam kristali pod blazino ne bodo pripeljali princa na belem konju. S preurejanjem prostora s pomočjo feng šuja boste osvežili energijo v domu ali pisarni, odstranili morebitne blokade in dobili motivacijo, da se posvetite spremembam v sebi.

Drevo denarja

V feng šuju kar nekaj rastlin velja za prinašalke bogastva, vendar so to le simboli, ki privabljajo energijo denarja, in če boste zanemarili vse druge lončnice in rastline v stanovanju, vam samo negovanje drevesa denarja ne bo nič pomagalo. Vsaka rastlina v prostor prinaša naravo, in le zdrave in negovane bodo zagotavljale dobro energijo.

Narobe postavljena postelja



Naj bi prinašala smolo, a to ne velja, prav tako postelja, ki ni obrnjena v pravo smer, ne more biti kriva za to, da ne dobite službe, ki si jo že tako dolgo želite … Zagotovo pa vas lahko razmišljanje o tem, da je, samo ovira in prinaša energijo, zaradi katere se vam to dogaja. Včasih postelje ne moremo postaviti drugače, zato je najbolje, da pravila odmislimo.