Feng šuj: izkoristite leteče zvezde

V letu 2017 boste lahko s pomočjo te vede izkoristili vse, kar dobrega prinaša pet letečih zvezd v petih sektorjih vašega doma ali poslovnega prostora. Pri tem pa je zelo pomembno, da uporabite mrežo bagua (najdete jo na spletu) in prostor po njej razdelite na območja. Zvezde, ki prinašajo dobro energijo in vam bodo prinesle srečo na petih področjih življenja, pa bodo to lahko storile le, če bo prostor dobro pripravljen nanje. Še pred koncem starega leta ga temeljito očistite in se znebite vse navlake in predmetov, ki vas ovirajo, da bi zadihali in zaživeli na novo. Vnesite pravo energijo na prava področja.

Devet za napredek



S prižigom sveče boste aktivirali jugovzhodni sektor, ki podpira element lesa, kar je odlično za gostujočo zvezdo, ki je v znamenju ognja in jo še podžiga. Njena barva je vijolična, sicer pa zvezda 9 simbolizira napredek na splošno in srečne dogodke. Ta sektor okrasite s kitajskimi kovanci, devetimi svečami ali bambusom sreče z devetimi stebli.

Srečna osmica



Gostovala bo v vzhodnem sektorju, privablja srečo in bogastvo, njena barva je bela. V naslednjem letu naj bo ta del prostora čim bolj umirjen in čist. Les v tem sektorju podpira zemljo, ki je element zvezde 8. To območje bo zato v letu 2017 odlično mesto za shranjevanje finančnih dokumentov, okrasite pa ga s kristali (citrin, ametist in tigrovo oko).

Štiri za ljubezen



Zvezda ljubezni in učenja bo gostovala v severovzhodnem sektorju, ki je območje za negovanje partnerstva, otrokom pa prinaša dobro energijo, ki jim bo pomagala pri učenju. Njena barva je svetlo zelena, element les. Ta del prostora okrasite z mandarinskima račkama, ogledalom, kovinskimi okrasnimi predmeti, če načrtujete novo kariero, razstavite tudi knjige. S šest do uspeha



Podprla bo vaš poslovni uspeh, gostovala pa bo v severnem delu sektorja mreže bagua. Barva je bela, element kovina, simbolizira pa moč in avtoriteto. Razstavite fotografije vzornikov, pohvale in vse, kar vas opominja na prelomne uspehe v karieri. V predalu lahko hranite šest kitajskih kovancev ali pa ga okrasite s šestimi kristali, ki so vam všeč.

Ena za vse



Zvezda 1 je povezana je z uspehom na vseh področjih, od ljubezni, kariere do študija. Element je voda, gostovala pa bo v zemeljskem, osrednjem sektorju. Okrasite ga s predmeti v modri, črni ali temno sivi barvi, izogibajte pa se predmetom, ki krepijo energijo lesa. Ne uporabljajte zelene ali rjave barve, prerazkošnih ali visokeih rastlin. Aktivirajte energijo tega sektorja s podobami konj in zaobljenimi predmeti.