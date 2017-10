Energijsko programiranje

Depresija ni nujno le posledica biokemičnih procesov v telesu, morda vam nekdo vsiljuje svojo voljo, lahko tudi starši, ki ne morejo sprejeti vaših življenjskih odločitev, ali pa nesrečni prijatelji. Morda nekdo preprosto misli na vas, njegove misli in informacije pa se prepletejo z vašimi.

Začutite jih, a ne veste, od kod prihajajo, zato predpostavljate, da gre za vaša lastna čustva.



Nekdo lahko oddaja občutek depresije in postanete depresivni. Prav tako lahko razmišlja o vas na negativen način in nenadoma zbolite, saj ste šibkejši in dojemljivi za viruse. Če gre za energijski napad, je njegov tihi namen prevlada nad vami. Izognete se mu lahko le tako, da ste energijsko močnejši.

Ko je nekdo jezen na vas, boste čutili njegovo energijo in napad. Obšel vas bo nepojasnjen občutek tesnobe, nekaj vas bo morilo ali boste izgubili tek. Morda vas bo celo bolela glava. Enako se bo zgodilo, če se z nekom sprete po telefonu.

Zdelo se vam bo, da ste samo vznemirjeni zaradi prepira, toda v resnici bo projiciral svojo energijo na vas. Seveda lahko tudi sami počnete enako – če mislite na nekoga, se poenotite z njegovo frekvenco, na katero lahko prenašate energijo in občutke.

Programi, ki vam jih vsiljujejo drugi, tečejo v vaši glavi na nezavedni ravni. Vsak vam vzame nekaj energije. Samo če se jih zavedate, jih lahko ustavite. Ko prepoznate vzorec, morate biti odločni, tako sami s sabo kot do vpletenega človeka, in se jasno odločiti, da imate dovolj in da svojih notranjih energijskih zalog ne daste več drugim. Zaščitite svoje energijske meje in izničite vpliv.