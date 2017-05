Energijski odtis predmetov

Vanje se ujamejo vibracije lastnika ali uporabnika, navzamejo se namreč energije okolja. Ta proces pa lahko koristno uporabljamo ne le za informiranje predmetov z določenimi lastnostmi, ampak tudi za branje energijskega odtisa osebe, povezane z njimi.

Razbiranje vibracije, energijskega ozadja z dotikom imenujemo psihometrija. Uvrščamo jo med višjezunajčutne zaznave, skupaj z jasnovidnostjo, telepatijo, prekognicijo (napoved bodočih dogodkov), retrokognicijo (videnje dogodkov iz preteklosti, v katerih nismo bili udeleženi) in jasnoslišnostjo. Pri vseh vrstah razvitih višječutnih sposobnosti gre namreč za zaznavanje, ki presega običajno dojemanje s petimi čutili. Z izostrenimi senzorji se lahko tako prek energijskih kanalov povezujemo z zunanjim in notranjim svetom oziroma s prihodnostjo in preteklostjo. Sicer niso pri vseh enako močno razvita vsa čutila, zato moramo odkriti, katero prevladuje pri nas, nato pa delamo z njim, raziskujemo in ga razvijamo.



Moč dotika



Čutilo tipa lahko razvijamo v notranjo sposobnost jasnočutnosti – psihometrije, pri čemer se ob dotiku odprejo vrata duhovnih dimenzij. Tako lahko prek osebnega predmeta razberemo človekove lastnosti, težave, sporočila, najdemo rešitve za njegove zagate. Ljudje, ki imajo izmojstreno tehniko energijskega branja predmetov, pravijo, da jih lahko občutijo v roki kot hladne, žareče, čutijo mravljinčenje ali zbadanje. Če ob tem pomislijo na lastnika predmeta, se sproži val energijskih informacij. Preberejo lahko, kje mu zastaja energija, kaj ga bremeni, njegove prikrite travme, nezavedne vzorce ter smer, v kateri bi bilo najbolj modro delovati, da se zadeve razrešijo. Ko pozneje preveri dejstva pri opazovani osebi, se izkažejo za pravilna.



In kako v resnici deluje psihometrija? Človek s svojim edinstvenim energijskim vzorcem, s svojo lastno frekvenco prežame – energizira predmete v svojem avričnem polju. Do učinka lahko pride v trenutku, zgolj ob fizičnem stiku s predmetom, ki ga podrži v roki, nosi ali se ga dotakne, da se navzame njegove vibracije. V energijski ovoj predmeta se vtisne tako človekovo trenutno psihoenergijsko stanje kot njegov celoten energijski zapis, ki vključuje njegovo preteklost, delno tudi prihodnost na ravni duše z vzroki in posledicami vred. Treba se je namreč zavedati, da nismo ločena fizična bitja, ampak medsebojno povezana energijska bitja, povezana z nevidnimi vezmi. Energijske sledi, svoje edinstvene vibracije lahko puščamo v stvareh in prostorih, s svojo energijo prežamemo dom ali pisarno, s svojo energijsko frekvenco lahko vplivamo na druge na negativen ali pozitiven način …



Najmočneje se naš energijski vzorec vtisne v oblačila, ki jih nosimo, posteljo, v kateri spimo, predmete, ki jih najpogosteje uporabljamo. Dober primer je nakit, posebej tisti, ki ga redno nosimo in je prepojen z našo energijo.



Oseba z razvitimi sposobnostmi psihometrije se lahko tako poveže z energijo osebnega predmeta, kot bi se naravnala na določeno frekvenco na radiu, ter razbirala podatke, nekateri zdravilci lahko na ta način tudi zdravijo na daljavo.



Koristi branja energije predmetov



Sposobnost psihometrije pomaga izvajalcu, saj razvija svoje občutke, krepi intuicijo in se uči razbirati informacije iz energijskih frekvenc, te veščine pa mu lahko koristijo tudi v vsakdanjem življenju ob stikih z ljudmi. Predstavljajte si na primer, da se z nekom rokujete, pri tem pa lahko takoj preberete, ali ima ta človek na tihem kakšne slabe namene. Posledično lahko znamo prebrati tudi prostor, v katerem smo, vidimo, ali se družimo s pozitivno naravnanimi ljudmi ali nevoščljivci, ki nam želijo škoditi za hrbtom. Če imamo vse te subtilne informacije, se laže odločamo in delujemo v svojem okolju. Vzpostavimo tudi globlji stik s svojo notranjostjo in izmojstrimo sposobnost koncentracije in ohranjanja pozornosti.

Moč premetov



Morda boste najlaže razumeli, kako deluje energijsko branje iz predmetov, če se spomnite na črno magijo, pri kateri igra ključno vlogo nekaj, kar je pripadalo posamezniku, ki se mu želi škoditi, najpogosteje so to njegovi lasje, nohti, zobje ali drug pomemben osebni predmet, tudi fotografija. Če je namreč v predmet vtisnjen naš energijski zapis, naša koda, ki je neločljivo povezana z nami, se da namreč prebrati frekvenco, se uravnati nanjo in poslati škodljivo informacijo po energijskem kanalu, ki je še vedno povezan s človekom. Energijski vzorec je posnet in ostane v predmetu, podobno kot zvočni zapis na kaseti, plošči ali CD-ju.



Psihometrija je sicer bolj vezana na drobne osebne predmete ali tiste, ki jih oseba nekaj časa drži v roki – prstan, kristal, kamen, verižica itd. Pomembno je, da predmeta vmes ni uporabljal nihče drug, če želimo dobiti jasno sliko. Četudi je prstan na primer nekdo nosil samo en dan, lastnik pa vse življenje, se lahko sporočila dveh oseb mešajo. Posebej kovinski predmeti imajo veliko sposobnost dolgo časa zadržati vtisnjene informacije.



Pridobljene podatke se lahko uporablja tudi v pozitivne namene, na primer pri iskanju pogrešanih oseb. Z dotikom lahko namreč začutimo tako razpoloženje človeka kot ugotovimo, kje trenutno je. Sprehodimo se lahko po njegovi avri in odkrijemo blokade, energijske zastoje, ki lahko vodijo v bolezen.



Človek, ki mu želimo pomagati, nam mora prostovoljno izročiti svoj osebni predmet ali za potrebe psihometričnega branja vanj vtisne svojo vibracijo. Delo brez dovoljenja lastnika ni samo moralno in etično sporno, ampak nam lahko vsako igranje s frekvencami tudi škodi, saj se nam slabonamerno poseganje v druge ter negativno vplivanje vedno vrne kot bumerang. Kot pri vsakem energijskem delu in terapiji tudi tu veljajo osnovna etična načela – dobronamernost, spoštovanje drugega in njegove svobodne volje. Nikoli ne izvajamo psihometrije brez privoljenja vpletene osebe, saj nosimo veliko odgovornost s poseganjem v polje drugega človeka.



Pred branjem se mora izvajalec globoko umiriti, sicer se lahko njegove lastne energije pomešajo s tistimi na predmetu ter vdirajo v njegovo zavest – preprosto povedano motijo signal. V sproščenem stanju se prek predmeta, ki ga ima v dlaneh, poveže in uglasi z njegovim lastnikom. Pusti, da informacije počasi prihajajo na plan. Lahko se pokaže tako človekovo zdravstveno kot psihično stanje, kar je dobro za diagnostične namene ali kot osnova za zdravljenje.