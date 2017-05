Energijski disk, ki zdravi in pomlajuje

Srbski ginekolog in porodničar Dino Tomić, ki se že 20 let ukvarja tudi z alternativno medicino, pa je njegovo napravo posodobil – in nastal je disk polaris, ki izboljšuje človekovo zdravje in počutje, odpravlja blokade in vzpostavi energijski pretok v telesu.

Polaris je edinstven energijski pripomoček, ki nam pomaga ohranjati zdravje in spodbudi telo, da se začne zdraviti samo. Število prstanov na njem je – skladno s Teslovimi načrti –, uravnano s človekovimi čakrami, deluje pa podobno kot satelitska antena, torej sprejema in poveča dotok življenjske energije, ki nas obdaja, in jo prevaja v telo. Bolezen je namreč posledica energijskih blokad in zastojev ter se najprej pokaže v človekovem energijskem polju, in ko se uredijo težave na energijski ravni, se telo odzove in sproži se naravni proces samozdravljenja.



Za polarizacijske antene je namreč značilno, da krepijo in usmerjajo pretok energije. Polaris lahko tako uporabljamo za polnjenje energijskih centrov oziroma čaker, zadolženih za oskrbo organov z vitalno energijo, ali za uravnavanje pretoka energije na obolelih mestih, kjer energija zastaja. Ob uporabi lahko sprva občutimo reakcije – povečano bolečino, mravljinčenje, pritisk, vročino ali hlad itd. Zdravstvene težave se lahko najprej okrepijo, kar pa je znak, da se je telo odzvalo in začelo popravljati stanje, in ni razlog za preplah.



Kako deluje?



Disk prevaja kozmično energijo kot mala satelitska antena, narejena po tehnologiji iz časa Tesle in Lahovskega. Zbira kozmično energijo, frekvence, jih vnaša v telo in vzpostavi se pretok in razbijejo energijske blokade. Z diskom zbiramo in okrepimo signal, dotok energije pa se poveča podobno, kot so to tisočletja počeli z akupunkturo in energijskimi tehnikami. Ustvari se vorteks, vrtinec, energija se po njem giblje v spiralnih krogih. Torzijska polja, ki nastanejo pri tem, pa uporabljamo za samozdravljenje.



Vse skupaj se je začelo, ko so dr. Dino Tomić in kolegi dopolnili Teslove sheme s sodobno tehnologijo ter jih začeli preizkušati na pacientih, ki so poročali o odličnih učinkih pri zdravljenju različnih bolezni. »Ta tehnologija je obstajala več desetletij,« pravi, »a ni tega prej nihče strnil, preizkusil in uporabil. Prvi na svetu smo uporabili disk za odpravljanje konkretnih zdravstvenih težav. Polaris postavljaš na akupunkturne meridijane, čakre in ne moreš verjeti, da lahko taka mala naprava tako močno vpliva na telo,« pravi.



Poudari, da je polaris, njegov disk, edini pravi in narejen po prvotnih Teslovih načrtih. Izdelek, ki se, spremenjene barve in z drugačnim številom koncentričnih krogov, prodaja pod skoraj enakim imenom, ne deluje, kot potrjujejo pričevanja ljudi. »Sedem prstanov na disku je zelo pomembnih,« poudarja, »uravnani so z našimi čakrami, saj moramo dovajati energijo skladno s človeškim sistemom.« Prstani vzpostavijo popolno energijsko harmonijo v telesu, s katerim resonirajo, zato jih mora biti toliko kot čaker. Vgrajene pa ima tudi dodatne parametre po načelu zlatega reza oziroma univerzalne skladnosti v naravi.



Domači bioenergetik



Priporoča se uporaba 5 do 10 minut na dan, od prve do pete čakre, na šesti in sedmi čakri (glava) pa 2 do 3 minute. Če so težave izrazite, ga lahko na kritičnih mestih pustite tudi 10 do 20 minut, do trikrat dnevno. Po tem popijte kozarec vode, da se strupene snovi izločijo iz telesa.



Proti debelosti ga vsak dan postavite na sredino trebuha, med popek in prsnico, za 5 do 10 minut in na peto čakro za 5 do 10 minut za uravnavanje ščitnice in prebave. Na sklepe ga polagajte za 10 do 20 minut do trikrat dnevno. Če ga položimo na kateri koli organ, sproži dotok krvi na ta predel in zagotovi prehrano celic, ki so energijsko in fizično podhranjene, zaradi česar propadajo. Enako vzpostavi vensko cirkulacijo na nogah – v 15, 20 dneh se zacelijo rane, ki so bile odprte več let. Disk preprečuje strdke ter infarkt, redči kri, spravi organe v pogon, pomaga pri zaprtju, razstruplja telo … Hemoroidi se pozdravijo v desetih dneh, glavobol mine v 20 minutah v 99 odstotkih primerov, saj se sprosti spazem v možganih in vzpostavi se zadosten dotok kisika, krvi in glukoze.



Pri slabi cirkulaciji in hladnih nogah postavite stopalo ene in druge noge nanj za 15 minut. Ko ste v stresu, položite dlan na polaris ali ga za nekaj minut vzemite med dlani, da se umirite (enak učinek dosežete, če ga daste na tretjo čakro).



Najbolje ga je uporabljati zjutraj. Prvih 10 dni ga lahko vsak dan polagate na vse čakre, nato pa je dovolj enkrat do dvakrat na teden.



Disk bo prav tako energijsko očistil prostor škodljivega elektromagnetnega sevanja in negativnih energij. Uporabniki pravijo, da je zanimivo opazovati, kako se spremeni razpoloženje v prostoru, v katerem je polaris. Lahko ga nosite s seboj v torbici, saj ga mobilni telefon ne moti, polagate ga lahko na točke po telesu, kjer se pojavijo težave, ali ga posodite drugim. Če potrebujete hitro pomoč, ga položite na tretjo čakro ali sončni pletež nad želodcem – in takoj se boste bolje počutili. V spalnici naj bo vsaj meter od postelje – bolje in trdneje boste spali.



Pozitivno deluje tudi na živali, zato jim ga položite pod ležišče. Rastline lahko zalivate z vodo, ki ste jo prej za pol ure postavili na polaris, ali pa ga namestite naravnost pod lonček rastline, ki bo srkala njegovo energijo. Če nanj postavite hrano, boste opazili, da je okusnejša, lahko pa z njim energizirate tudi vodo, ki jo pijete.