Energija zelenega žada

Na čustveni ravni zeleni žad odpravlja razdražljivost in pomaga, kadar ste pod stresom. Na duhovni ravni pomaga, da uresničimo svoje cilje in vizije in postanemo tisto, kar smo si vedno želeli. Omogoča nam razvijati duhovnost. Na telesni ravni spodbudi čiščenje jeter in ledvic. Njegova energija je topla in prijazna, povezan je s srčno čakro, njegova uporaba pa je res široka. Z zelenim žadom lahko na različne načine uravnovesite energijo.

Čisti energijo



Podpira in neguje, prinaša spokojnost in s svojo božajočo in prijazno energijo čisti vaše energijsko polje. Lahko bi rekli, da ima precej podobno vlogo kot snopič, ki ga povežemo iz žajbljevih listov, ga smodimo in z dimom čistimo prostore. Že samo občutek, ki ga daje žad, nas privzdigne in razbremeni, s svojo energijo pa ta kamen boža tudi našo dušo.

Harmonija in zaščita



Zeleni žad nam pošilja zelo pomembno sporočilo, naj se imamo radi in se sprejemamo takšne, kot smo. Naše telo in dušo spravi v harmonijo in ravnovesje in lahko začutimo, kako se prebujamo in prihajamo k sebi. Energija kristala je počasna, umirjena – in tako bodo prihajale tudi spremembe, zato ne pričakujte občutka nenadnega navala energije.

Za srečo in prijateljstvo



V domu predmeti iz zelenega žada dobro vplivajo na vsa področja po bagua mreži, še posebno tista, ki jim vlada element zemlje. Izjemi sta le sever in zahod. Uporabite ga za zaščito, tudi kot predmete, ki prinašajo srečo na različnih področjih. Uporabite jih z namenom, da si razširite krog prijateljev ali pritegnete denar.

Po svojem okusu



Ni pomembno, katere predmete ali simbole iz zelenega žada si izberete kot feng šuj zdravilo. Naj bodo takšni, da so vam všeč in se lepo podajo k notranji ureditvi vašega doma ali poslovnega prostora, simboli pa naj imajo sporočilo, ki vam nekaj pomeni. Postavite si tudi izziv in raziščite različna feng šuj zdravila iz tega lepega kristala.

Ujemanje z Budo



Iz zelenega žada izdelujejo mandarinske račke, žabe, slone, zmaje in različne simbole za bogastvo in srečo. Zelo primerna je na primer boginja Zelena Tara. Prijetna energija kristala, ki prinaša tudi modrost in umirjenost, je popolna kombinacija z energijo Bude. Tako si lahko za okras in hkrati zdravilo izberete kipec smejočega se Bude iz zelenega žada.