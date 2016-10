Duhovi prenašajo vibracije na ljudi

Še preden se je razvila astrologija, so tudi stari Egipčani verjeli, da na usodo človeka vplivajo zvezde in svojevrsten sistem verovanja, ki ga lahko primerjamo z današnjim horoskopom. Egipčani so obdobja razdelili na deset dni in menili, da vsakemu od teh obdobij vlada eden od 36 duhov, vsak pa predstavlja eno dekado znotraj mesecev, kakršne poznamo v našem koledarju. Egipčani so verjeli, da duhovi prenašajo svoje vibracije na ljudi, rojene v času njihovega vladanja, zato vam bomo v štirih nadaljevanjih v naslednjih štirih številkah predstavili vseh 36 egipčanskih duhov, v vsakem delu jih je opisanih devet in med njimi boste lahko našli tudi svojega. Začenjamo s predstavitvijo duhov ljudi, ki so rojeni med 21. marcem in 1. julijem.



Duh Asikan (21. marec– 30.marec)



Če ste rojeni v tej dekadi, ste najverjetneje zelo samosvoji, drugačni in zelo radi v ospredju. Povprečnosti namreč ne marate, prav tako ne tega, da bi počeli enako kot drugi. Zato ste že na videz drugačni, saj imate popolnoma svoj slog, nič drugačni pa niste pri delu in drugih dejavnostih, pri katerih vedno želite biti najboljši. Sicer pa ste zelo neposredni in resnicoljubni, kar pričakujete tudi od drugih. Vseeno ste zelo zasanjani in morda tudi malce naivni, saj v ljudeh vedno poskušate videti tisto najboljše. A ker ljudje niso vedno takšni, kot ste si jih zamislili, ste včasih razočarani.



Duh Zenaker (31. marec–9. april)



Vi ste pravi uživač življenja, pa čeprav veste, da vam vse, kar si boste zaželeli imeti in preizkusiti, ne bo dano na pladnju. Zato je vaša filozofija o življenju zelo preprosta – tako kot si boste postlali, tako boste živeli, in ste pripravljeni za dosego svojih ciljev tudi trdo delati. Zato ni nič nenavadnega, da ljudje v tem duhu pogosto zasedajo visoke položaje. In čeprav bi kdo mislil, da ste zaradi tega prevzetni, ni tako. Ste namreč zelo dobrega srca in vedno pripravljeni pomagati ljudem v stiski. Žal pa kljub dobrosrčnosti pogosto nimate veliko sreče v ljubezni, saj imate visoka merila in pogosto od partnerja pričakujete nemogoče.



Duh Azentaher (10. april–20. april)



Če ste rojeni v tem obdobju, ste zelo družabna oseba, ki se zaveda, da je ključ do uspeha mreženje. Zato ni nič čudnega, če imate zelo veliko prijateljev in znancev, ki vam pogosto pomagajo na poti do cilja. Obenem pa ste človek, ki se zelo dobro razume z vsemi, saj ste zelo diplomatski in znate vedno, ko je treba, skleniti kompromis. Ljudje, kot ste vi, so tudi zelo radovedni in se radi ter hitro učijo, zato so dobro izobraženi, kar jim v kombinaciji s poznanstvi pogosto omogoča dobro službo in visok položaj. A čeprav ste zelo družabni in priljubljeni, se v razmerja ne spuščate na vrat na nos, če pa že, ste zelo zvesti.



Duh Azikat (21. april–30. april)



Ljudje, rojeni v tem obdobju, ste lahko zelo energični in radovedni, kot tudi zelo umirjeni in nezainteresirani. To vam lahko v življenju povzroča številne preglavice, saj se vam pogosto zgodi, da imate velike želje, ki jih niti ne poskušate uresničiti, saj vas je strah, da situaciji ne bi bili dorasli. Vseeno pa se za stvari, ki so vam pri srcu, običajno zelo potrudite in vanje vložite vso svojo energijo. Na delovnem področju vam grejo najpogosteje dobro od rok dela, pri katerih lahko pokažete vse svoje znanje in sposobnosti. Na čustvenem področju ste zelo globoki, včasih že skoraj melanholični. Prijateljev imate bolj malo, saj niste zelo družabni. Ko se zaljubite, pa ste zelo predani svojemu partnerju in družini.



Duh Viroazo (1. maj–10. maj)



Tisti, rojeni v tem obdobju, ste privrženi tradiciji in tradicionalnim vrednotam, zato je v vašem življenju vedno vrsta pravil, ki se jih držite kot pijanec plota. Ste tudi zelo prilagodljivi in radi ugajate, zato kljub želji in sposobnostim le redko izkoristite vse svoje potenciale. Ste pa zelo delavni, saj želite živeti kar se da lagodno. V ljubezni imate velika pričakovanja, zato ste do partnerja zelo zahtevni, občasno pa celo nekoliko posesivni in ljubosumni, saj ga ne želite izgubiti. Pogosto tudi zaradi tega hitro skočite v zakon. Ko imate otroke, pa ste zelo zahtevni tudi do njih, saj želite, da dosežejo vse, česar sami niste.



Duh Aharp (11. maj–20. maj)



Če ste rojeni v tem obdobju, vam je verjetno zelo pomembno, kaj si ljudje mislijo o vas, zato zelo pazite na svojo javno podobo. Zasebno pa ste seveda popolnoma drugačni in zelo neprepričani vase, najbolj vas je strah tega, da vas bodo ljudje izdali in zapustili. Tudi zato zelo redko koga spustite do sebe. Sicer niste prav pretirano sentimentalni, ampak realnejši, zato si znate lepo organizirati življenje. Ste pa zelo svojeglavi, zato znate trmasto braniti svoje mnenje, tudi ko veste, da morda nimate prav. Morda tudi zato med prijatelji niste najbolj priljubljeni, a vseeno tudi osamljeni niste. Tako kot vsa druga čustva si tudi ljubezen razlagate bolj razumsko, zato se v razmerja spuščate bolj z glavo kot s srcem.



Duh Tezogar (21. maj–31. maj)



Če ste rojeni v duhu Tezogarja, si verjetno zelo želite izstopiti iz povprečja in po možnosti poseči po slavi. Zato ni nič nenavadnega, če ste pri delu, ki ga opravljate, zelo dobri, saj si pač želite z nečim stopiti v ospredje. Žal ste tudi nekoliko nestrpni in vas pogosto zanima preveč stvari naenkrat, kar pomeni, da se pogosto težko osredotočite le na eno. Zato se kaj rado zgodi, da svojega potenciala ne izkoristite popolnoma. Prav tako površni znate včasih biti pri prijateljstvu, saj skačete zdaj k enemu zdaj k drugemu, sploh ko menite, da bi lahko od koga imeli koristi. Ne nazadnje pa ste zelo poskočni tudi v ljubezni, saj se zelo hitro zaljubite in tudi hitro nehate ljubiti, zato zelo težko dlje časa zdržite ob enem partnerju.



Duh Varazua (1. junij–10. junij)



Ljudje, rojeni v tem obdobju, ste običajno pretirano samozavestni in menite, da ste najboljši v vsem, česar se lotite. Ker ne premorete prav veliko samokritike, o sebi seveda nikoli ne boste podvomili. Od drugih ljudi pričakujete, da se vam ali prilagodijo ali pač umaknejo. Tudi zato ste nagnjeni k prepirom, ki sicer nikoli ne trajajo prav dolgo. Sicer pa ste zelo polni energije in se pogosto lotite več stvari naenkrat, zato se pogosto zgodi, da marsičesa ne opravite do konca. Vseeno imate tudi kar nekaj pozitivnih točk, saj imate ljudi, ki so vam pri srcu, zelo radi in bi zanje storili vse. Ko najdete pravega partnerja, ste mu zelo zvesti.



Duh Tepizatozoa (11. junij–21. junij)



Ste rojeni v obdobju duha Tepizatozoe? Potem ste zagotovo pravi revolucionar, ki se vedno bori za svoj prav. Ste pač malce egoistični in prepričani, da imate vedno prav, pa četudi to ni res. Zato v družbi niste najbolj priljubljeni, saj so vam najbolj dragi tisti, ki mislijo enako kot vi. Sicer pa vas niti ne moti, da imate okoli sebe tako malo ljudi, saj ste sami sebi običajno najboljša družba. Pri delu ste zelo iznajdljivi in znate dobro izkoristiti slabosti svojih nasprotnikov, zato se vam pogosto uspe prebiti na visoke položaje. V ljubezni ste zelo spremenljivi, a ko najdete osebo, ki vas resnično pritegne, jo poskušate na vsak način osvojiti.