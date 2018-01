Diktator pod srečno zvezdo

Po letih polemik o točni letnici in uri rojstva Kima Jonga Una so astrologi rekonstruirali njegovo karto. Ascendent je v ambicioznem, strogem, nepopustljivem kozorogu, vladar Saturn pa v 10. hiši javnosti v škorpijonu. Že to kaže zagrizenost in neusmiljenost pri vladanju in doseganju ciljev. Na vrhu hiše 'kariere' je konjunkcija Plutona in Marsa – pečat za nasilje, krutost, neizprosnost, diktatorstvo in ubijanje. Zanimivo je, da Pluton astrološko kaže tudi jedrsko orožje, Mars pa jezo. S polno 12. hišo skrivnosti Kim na tihem razvija svoje nerealne načrte.



Zanimivo je, da je Luna v ribah, v 2. hiši financ, kar bi v osnovi lahko pomenilo sočutnega človeka, ki mu služenje denarja prinaša čustveno varnost. Toda v kvadratu z Uranom in Venero je diktator nečimrn, pohlepen, nikoli mu ni dovolj bogastva, hkrati pa je nepredvidljiv, impulziven in zna eksplodirati. S soncem v 1. hiši je sam sebi Sonce z večvrednostnim kompleksom, sindromom Sončnega kralja. Toda najbolj skrb vzbujajoč del karte je Jupiter, izredno močen v svojem znamenju, na ascendentu. Ta planetarni dobrotnik ga ščiti, da jo vedno dobro odnese. Kim Jong mora imeti vedno prav, vsaka njegova megalomanska ideja, četudi povsem nestvarna – saj je zraven Neptun, planet iluzij in sanjarjenja –, se uresniči. Ohrani ga zdravega in trdno v sedlu, tudi če bi se kdaj zgodil atentat nanj, jo bo dobro odnesel, saj vedno pade na tačke. Z drugimi besedami, ta izredno nevarni in vase zaverovani nasilnež je rojen pod srečno zvezdo,



Prav zdaj njegov ascendent 'napada' tr. Saturn. Prinaša ovire, bremena, lahko tudi kako zdravstveno težavo. Povzroča občutek ujetosti in nemoči, zaradi katerih lahko kaže mišice in povleče kakšno nespametno potezo. Vse leto je pr. Mars na Saturnu, kar ustvarja omejitve, neprijetno energijo gas-zavora, ki načenja njegovo potrpežljivost. Na srečo je pr. Luna vstopila v dvojčke v 5. hiši ljubezni in otrok. To pomeni, da bo v naslednjih dveh letih malce bolj sproščen, lahkoten, 'zračen', manj se bo zapenjal za malenkosti in se posvečal ljubezni, otrokom in zabavi ter manj grožnjam o uničevanju sveta. Z Jupitrom v 10. hiši kariere in javnosti bo v pompoznem slogu uveljavljal svoje ideje v državi. Se pa začenja nekajletno obdobje, ko mrki padejo blizu njegovega pr. in natalnega Sonca in pr. Venere, kar naznanja velike spremembe življenjske poti, upravljanja države ter ljubezni. Mrki so vedno najprej neprijetni, saj nas stresejo in odločno prestavijo iz ene realnosti v drugo, iz enega načina življenja v drugega. Ker je Kim z močnim Jupitrom človek, ki je navajen živeti kot Disneyjev Lepi Šime, hkrati pa je neprilagodljiv, trmast in ne dopušča, da mu kdorkoli nasprotuje – četudi so to planeti –, je vprašanje, kako se bo odzval na vse spremembe. Kljub vsemu pa je verjetneje, da bo bolj grozil kot ukrepal, dokler ne bo aktiviran njegov aspekt za nasilje in uničevanje. Tega pa se tr. Pluton še kar dobrih nekaj let ne dotakne.



»Preberite več v Suzy, novi tabloidni reviji Slovenskih novic, ki izide vsak petek. Najdete jo v bližnji trafiki, še bolje pa bo, če se nanjo naročite in jo boste dobili v svoj nabiralnik. Pišite nam na narocnine@delo.si oziroma pokličite brezplačno številko 080 11 99.«