Devica: ženska, o kateri sanjajo vsi

Rojene v znamenju device krasijo inteligenca, lepota, natančnost in dobro srce. Vedno so pripravljene pomagati, roko v težavah ponudijo celo, kadar vedo, da delajo v škodo sebi. Res pa je, da jih ni lahko osvojiti, saj so na videz sramežljive, hladne, zadržane in nedostopne. Njihove misli so globoke in za poglobljeno razmišljanje pač potrebujejo več samote.

Bi radi osvojili devico? Torej upoštevajte naslednje ...

Vedno stojte za njo

Velika verjetnost je, da vas nikoli ne bo na glas prosila za pomoč, zato ji to brez besed tedaj, kadar vidite, da jo potrebuje, ponudite sami. Najbrž se vam ne bo glasno zahvalila, a ne bodite užaljeni. Vaše dejanje zagotovo ne bo ostalo neopaženo in bo sčasoma nedvomno primerno nagrajeno.

Bodite prijazni

Ne samo do dame, ki je rojena v tem znamenju, temveč do vseh, s katerimi prihajate v stik. Device sovražijo neprijaznost, vzvišenost, hladnost in podlost. Njihovo pozornost pritegnejo le iskreno dobri ljudje.

Trudite se

Devica bo dala vse od sebe, da bi odnos uspel. A če opazi, da se trudi sama, ne bo pomišljala, ampak bo razmerje zapustila. Kajti če česa dosledna devica ne mara, so to nedejavnost, izogibanje ter prelaganje odgovornosti in lenoba.