Devet načinov, kako mrtvi komunicirajo z nami

Pravi, da je smrt le iluzija in da so se vsi naši najdražji, ki so umrli, le odpravili

na potovanje duše.

Vedno, kadar se medij poveže s kom, ki je ob svojem času ali prekmalu zapustil ta svet, svojcem prenese sporočilo, da so preminuli še vedno z nami, da nas vodijo in tolažijo. In pogosto se žalujočim trudijo sporočiti, da v resnici niso nikoli odšli. James Van Praagh pravi tudi, da ljudje velikokrat pristopijo k njemu in mu povedo, kako dobivajo sporočila iz onostranstva, saj si želijo njegovega zagotovila, da so to res njihovi bližnji. »Da, da in še enkrat da, odgovorim vedno,« pravi Van Praagh in doda, da se poskušajo mrtvi z nami povezati vsak dan, zato bodimo pozorni na znamenja, ki nam jih pošiljajo. Odprimo se njihovim sporočilom in pomirjeni bomo, saj bomo vedeli, da so zares vsak dan zraven nas. Preverite najpogostejših devet načinov, kako poskušajo mrtvi komunicirati z nami.



Obiski v sanjah



Jasno in zelo živo lahko sanjamo, da nas tisti, ki so umrli in nas zapustili, obiščejo ali kako drugače komunicirajo z nami v sanjah. Prav nič grozljivega in strašljivega ni v tem, pravzaprav je to lep način, kako lahko skupaj preživljamo čas, za katerega smo bili prepričani, da smo ga izgubili. Sporočila, ki nam jih posredujejo, nam pogosto kažejo pravo smer in so nam v oporo.



Prikazovanje



Včasih pa nam ni treba sanjati, umrlega sorodnika, prijatelja ali celo ljubljeno domačo žival, ki je poginila, vidimo pri polni zavesti in pri belem dnevu. Mogoče so videti povsem prozorni ali jih vidimo le napol v barvah ali takšne, kot se jih spominjamo. Prikažejo se nam lahko kot odsev v ogledalu, oknu ali se nam zazdi, da smo njihov obraz videli na obrazu nekoga drugega.

Vonjave

Znane vonjave ali arome, ob katerih začutimo domačnost, so tudi ena od poti, prek katerih poskušajo mrtvi stopiti v stik z nami. Tako zelo pogosto nakazujejo, da so z nami. Bodite pozorni na ta signal, odprite se možnosti, da poskuša nekdo na ta način stopiti v stik z vami, in tako lahko vedno čutite navzočnost nekoga, ki ste ga izgubili.



Zvoki in glasba



Prepričljiv znak, da si nekdo od naših bližnjih želi stika z nami, je to, da zaslišimo svoje ime. Lahko se nam samo zazdi oziroma slišimo glas v svoji glavi, lahko pa ga slišimo nekje v okolici, včasih nas neki glas opozarja pred nevarnostjo. Z nami poskušajo komunicirati tudi s pomočjo glasbe – kadar si iz neznanega razloga mrmrate pesem, ki vas spominja na nekoga, ki ga ni več, ali jo zaslišite na radiu v pomenljivem trenutku.



Naključja



Srečna in neverjetna naključja so prav poseben znak in blagoslov. So odgovor na vse vaše molitve in tihe želje. Kolikokrat se vam je zgodilo, da ste se znašli v navidezno brezizhodnem položaju, potem pa se vam je vse naenkrat sestavilo samo od sebe? Prav mogoče je, da je imel prste vmes kateri od vaših pokojnih najbližjih, ki je poskrbel, da se vam je vse izšlo tako, kot ste upali.



Občutek navzočnosti



Ob vstopu v prostor začutite nenavadno energijo ali zvečer poležavate na kavču in gledate televizijo, kar naenkrat vas zmrazi ali začutite piš vetra. Včasih vas lahko tudi nenadoma prevzameta ljubezen in umirjenost, na postelji med spanjem začutite dodatno težo ali se zbudite in pogledate na uro natančno takrat, ko je umrl nekdo, ki vam je bil blizu. Vse to so znaki.



Metulji, kačji pastirji in ptice



Ta krilata bitja veljajo za prenašalce sporočil z druge strani. Tudi tako vam mrtvi sporočajo, da so vedno z vami. Velikokrat lahko metulja opazite kmalu potem, ko ste nekoga izgubili, za kačje pastirje pa na splošno velja, da so duše umrlih, ki se vračajo k nam.



Mavrica



Velikokrat se ena ali dve mavrici pojavita na vašo željo. Največkrat, kadar ste v dvomih in prosite za znamenje, ali jo opazite na datum ali ob uri, ki ima za vas poseben pomen. Mavrica je prelepo in barvito sporočilo mrtvih.



Številke



Vedno, kadar na registrski tablici kakšnega avtomobila opazite številko, ki je povezana z datumom, ko ste izgubili katerega od bližnjih, je to njegov rojstni datum ali vajina obletnica, vedite, da se je oseba oglasila in vas prišla pozdravit. Te številke se prav tako lahko pojavijo na digitalni uri, računu in podobno.