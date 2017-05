Delo čudnih sil,  vesoljcev ali mularije?

Začeli so se pojavljati nepričakovano, v določenem obdobju jih je bilo polno po vsem svetu. Izraz je bil prvikrat skovan v osemdesetih, pojavljati pa so se začeli že pred skoraj 350 leti ter v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pritegnili pozornost novinarjev in raziskovalcev, ko je eden od slednjih izjavil, da ni niti najmanjše možnosti, da bi te pojave ustvarila človeška roka. Fenomen je ostajal nepojasnjen, ljudi pa je počasi začenjalo skrbeti, da se nezemljani trudijo po svoje pogovarjati z nami.



Žal je bila veličastnost teh pojavov razbita, ko se je izkazalo, da sta si raziskovalce privoščila dva Angleža, ki sta se po nekaj kozarcih piva odločila, da bosta na neki njivi ustvarila nekaj, kar bo videti, kot da bi tam pristal leteči krožnik. Leta 1991 sta priznala, da sta kar 15 let vodila za nos tako javnost kot strokovnjake in v tem obdobju ustvarila kar 200 žitnih krogov.



Dolga zgodovina



Obstajajo celo strokovnjaki, ki proučujejo žitne kroge in se imenujejo cereologi. Prepričani so, da je krajevni letak z naslovom Hudičeva kosilnica iz leta 1678, ki so ga izdali v angleškem Hartfordshiru, prvi dokaz za pojav žitnih krogov na svetu. Osem let pozneje je neki britanski naravoslovec poročal o gobah, ki so pognale v krogu. Za razlago je takrat uporabil tok zraka, ki naj bi se spuščal pod kotom 90 stopinj z neba. Tovrstne kroge imenujejo tudi vilinski krogi in so sodeč po nekaterih mitih in prepričanjih magični ter povezani s pojavom vil in vilinov. V resnici so pravzaprav zajedalski do zemlje, na kateri rastejo, in lahko v premeru dosežejo tudi do deset metrov, pri tem pa zažirajo zemljo pod travo, na kateri rastejo.



Čeprav so najbolj znani pojavi iz sedemdesetih (in pozneje), so se pojavljali tudi prej (leta 1932), vendar jim nekako niso posvečali pozornosti. Potem pa so v šestdesetih odkrili nekakšen krater na polju krompirja in eden od amaterskih astronomov je bil prepričan, da je to delo neznanega meteorskega telesa. Hkrati so se namreč na bližnjem pšeničnem polju pojavili krožni in eliptični simboli v obliki spirale – a pšenica ni bila porezana, ampak poteptana. Neki drugi astronom je vsemu navkljub še danes prepričan, da je to delo udarca strele.



Tekmovanja in oglasi



V šestdesetih so se žitni krogi pojavili v Avstraliji in Kanadi, kjer so pogosto poročali o neznanih letečih predmetih, ki so jim sledili zanimivi liki, na takšen ali drugačen način odtisnjeni v močvirjih, poljih žita ali sladkornega trsa. Sčasoma so odkrili nekaj rdečih niti, ki so povezovale pojave žitnih krogov. Med njimi so bila dejstva, da se običajno pojavljajo v bližini cest, vendar v ruralnem območju, srednje do zmerno poseljenem, ter blizu spomenikov kulturne dediščine, kot so v Angliji Stonehenge, Avebury in formacija belega konja na Uffington Hillu. Vedno so se pojavili tudi na območjih, kjer jih ni bilo težko najti. Ta dejstva kažejo na to, da jih je ustvarila človeška roka.



Seveda ni trajalo dolgo, da so začeli zanimivo idejo izkoriščati tudi v oglaševalske namene, in precej podjetij je tako začelo oglaševati svoje izdelke, priredili so tudi tekmovanja v ustvarjanju najrazličnejših oblik v žitu, med olimpijskimi igrami 2012 pa so v okolici Londona v žito izrisali olimpijske kroge. Vse to je vodilo k pojemanju pojavov, saj so tisti, ki so kroge ustvarjali, raje počakali na (dobro plačano) naročilo, namesto da bi svoj trud vlagali zastonj.



Prva tožba



Ko se je v devetdesetih letih na Madžarskem v bližini mesta Székesfehérvár pojavil krog s premerom 36 m, so na polje pridrveli t. i. strokovnjaki za neznane leteče predmete. Nekateri so celo trdili, da so v krogu izmerili visoko sevanje, vendar so temu navkljub v trumah začeli prihajati ljudje ter v okolici začeli postavljati šotore, tam čakali na pojav NLP in celo nosili otroke v sredino kroga, da bi jih prežela ta močna čarobna energija. Nekateri so celo trdili, da so bili v stiku z nezemljani z letečega krožnika, ki so ustvarili ta pojav, drugi so pripovedovali o videnjih vesoljskih plovil, ki so lebdela nad krogom itd.



Podjetje Aranykalasz, ki je imelo v lasti omenjeno polje, je bilo seveda vse prej kot navdušeno nad gnečo, ki je uničevala njihov pridelek. Potem pa so v neki nadvse uspešni teve oddaji razkrinkali dva najstnika, ki sta kroge ustvarila, nastanek pa tudi dokumentirala s fotoaparatom. Oddaja je bila nadvse uspešna, Aranykalasz pa je fanta tožil za uničenje. Sodišče ju je spoznalo za kriva uničenja polja v območju kroga (ne pa zunaj njega, tam je bilo to delo obiskovalcev), znesek pa je plačala kar televizijska hiša.

Slovenski krogi



Tudi v Sloveniji so se pojavili žitni krogi, največ v Prekmurju. V sedemnajstih letih naj bi se pojavilo trinajst večjih primerov. Prvega so leta 2000 odkrili v Pečarovcih, potem pa v Vidmu pri Ptuju (2005), Krapjeh pri Ljutomeru, Studencah pri Žalcu (2006), Pobrežju pri Ptuju, Mariboru in Krapjeh (2007), Murski Soboti, Gorici pri Puconcih (2009) in Rakičanu pri Murski Soboti (2010). Kar dva primera so odkrili v Zgornjem Porčiču pri Sv. Trojici v Slovenskih goricah (2011), zadnjega pa pri Cerkvenjaku (2014).