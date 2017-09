Celestinska prerokba

Starodavni rokopis, ki ga je v knjižni obliki povzel James Redfield, vsebuje deset duhovnih skrivnosti. Prvo spoznanje poudarja pomen naključij v življenju, ki nas vodijo k priložnostim in uresničenju rojstne vizije.

Drugo spoznanje pravi, da duhovni pogled na svet izpodriva 500-letno ukvarjanje s posvetnim preživetjem in udobjem. Tretje spoznanje pravi, da se bomo ljudje naučili zaznavati in projicirati energijo, ki nas obdaja.

Četrto spoznanje opisuje t. i. bitke za moč in energijo, ki izhajajo iz potrebe po vladanju in nadzorovanju, iz česar izhajajo vsi konflikti med ljudmi. V pogovoru lahko manipuliramo za nadvlado in energijo. Namesto kraje energije se jo moramo naučiti črpati iz neizčrpnega vira.

Peto spoznanje pravi, da je energija v vsem, prvotno jo dobimo iz hrane. Vesolje poskrbi za vse, kar potrebujemo, če se znamo odpreti. Ob stiku s človekom, ki vibrira na nižjem nivoju, izgubimo povezanost z vesoljem. Šesto izpostavlja čiščenje osebne drame nadzora, ki se je oblikovala v otroštvu.

Sedmo govori o sanjah, ki nam prinašajo sporočila. Osmo pravi, da nam odgovore prinašajo drugi; pomagamo jim lahko tako, da jim pošiljamo energijo.

Deveto spoznanje pojasnjuje možnost za svetlo vizijo prihodnosti v tretjem tisočletju. Upadlo bo število prebivalcev, preživeli bodo bivali na energijsko bogatejših krajih. Sledili bomo intuiciji, naše delovanje bo usklajeno, manipulacije ne bo več, delo bo avtomatizirano, več bo prostega časa, plačani bomo za spoznanja, ki jih bomo prejeli.

Deseto spoznanje pravi, da se rodimo z rojstno vizijo; spoznavamo, da smo vodeni in povezani z ljudmi, s katerimi imamo odnose, nekatere srečamo na življenjskih prelomnicah. Končni cilj človeštva je spoj duhovne in snovne razsežnosti.