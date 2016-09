Čas sprememb in čiščenja

Energija je zgoščena, nemirni in napeti smo, hkrati pa se zdi, da se naše življenje odvija po svoje, brez našega nadzora. Astrološka kombinacija, ki nam jo prinaša september, je namenjena temu, da se ustavimo in naredimo revizijo svojih odločitev, odnosov in dejanj. Nič čudnega ni, če čutite, da se je izpel kak odnos, da ne zdržite več v omejujoči službi, da si želite korenito spremeniti določeno življenjsko področje. Če ste obstali na mestu in se stvari ne premaknejo, se vprašajte, zakaj se vam to dogaja. Česa ne upoštevate? Morda ne sledite svojim željam, ampak se prilagajate drugim? Poglobite se vase in odkrijte odgovore. Pogumno sledite spremembam, če vam jih je prineslo življenje.



V zadnjih dveh številkah Astronovic smo podrobneje pisali o splošnih vplivih mrka in retrogradnega Merkurja, tokrat pa se poleg opozarjanja na tedenske astrološke vplive posvečamo odnosom. Če smo uglašeni z drugimi, v odnosih namreč redkeje naletimo na ovire in neskladja. Znani ameriški medij, James Van Praagh, ki komunicira s pokojnimi, pa razkriva najpogostejše načine, kako želijo naši bližnji vzpostaviti stik z nami tudi po smrti. Duša je namreč večna in z ljudmi, ki smo jih imeli radi, ostanemo povezani, tudi ko umrejo.