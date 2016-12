Čarobna zelišča

Vsi ob misli na čaranje namreč vidimo velik kotel, v katerem brbota voda, vanj pa mečemo najbolj nenavadne predmete, kar si jih lahko zamislimo. V resnici pa je vse skupaj precej preprosteje, saj lahko uporabite kar sestavine, ki jih imate v domači kuhinji.

Nekatere začimbe imajo poleg čudovitega vonja in okusa tudi magično moč. Iz njih jo lahko izvabite na različne načine. Nekatere uporabite klasično, pri kuhanju različnih jedi, druge kot del talismana, ki ga naredite sami, ali kot lep okras, ki ima hkrati poseben namen.



Sladkor



Želite nekoga osvojiti? S posebnim sladkornim pilingom preizkusite, ali ljubezenska čarovnija res deluje. V skledici, ki jo lahko dobro zaprete s pokrovom, zmešajte malo sladkorja, oljčnega ali mandljevega olja, primešajte cvetove sivke, liste rdeče vrtnice in cimetovo palčko. Dobro zaprite, da se vonji sestavin lepo povežejo, pri tem pa mislite na ljubljeno osebo. Naslednji dan si naredite piling iz njih.



Ingver



Zelo močna začimba, ki je priljubljena v mnogih jedeh predvsem azijske kuhinje, velja za odganjalca prehlada, dodajajo pa jo tudi v različne kozmetične izdelke. V prostor v stanovanju, ki vam simbolizira uspeh in denar, postavite malo narezanega ingverja, lahko dodate tudi lovorjev list.



Kava



Pomagala vam bo, ko morate nekoga prepričati. Kadar želite, da bi se oseba z vami strinjala in videla stvari z vašega zornega kota, ji postrezite kavo. Če želite, da je do vas prijazna, kavi dodajte sladkor, če pa se bo pogovor vrtel okoli denarja, kavo začinite še s ščepcem cimeta. Premešajte jo v smeri urinega kazalca in pri tem mrmrajte ime osebe, ki ji boste kavo postregli.



Cimet



Že njegov vonj je čaroben in privlačen, zato ga lahko uporabite kot začimbo, ki bo popestrila vaše ljubezensko življenje. Zatemnite prostor in prižgite svečo, na katero ste v (majhni količini) posuli cimet, in se prepustite sanjarjenju o ljubljeni osebi. Predstavljajte si, kako naj poteka vaša ljubezenska pravljica. Vonj lahko kombinirate še z vonjem poprove mete.



Kardamom



Nekaj semen te dragocene začimbe shranite v vrečko iz žameta in jo položite pod blazino. Lahko jo stresete tudi na okrasni pladenj, dodate cimetovo palčko, cvetove rdeče vrtnice in v oljčno olje namočen strok vanilje. Ob svetlobi sveč bo ta kombinacija še podžgala strasti v vaši spalnici.



Lovorjev list



Lovor je simbol uspeha, zmage in zmagoslavja. V antični Grčiji in Rimu so zaslužne vojake in umetnike nagrajevali z naglavnim okrasjem iz lovorjevih listov. Lovor je povezan z nadangelom Mihaelom, zato ga lahko uporabljate, ko nadangela prosite za pomoč. Zadolžen je za popravilo tehničnih naprav, vključno z računalniki, pomaga vam, ko obtičite na mestu, skrbi za varno pot popotnikov, lajša sporazumevanje, vas napolni s pogumom in vam stoji ob strani, ko so na poti ovire.

Predjed za ljubeč dom in odganjanje sovražnika Ob večerih, ko je ob mizi zbrana vsa družina, za predjed postrezite popečen kruhek z maslom, v katerega ste dodali timijan, malo sivke in rožmarina. To bo okrepilo energijo družine in dobrega počutja v domu. Kadar pa čutite, da bi bil nekdo lahko v napoto ali bi znali kdaj v prihodnosti imeti težave z njim, mu postrezite z maslom, ki ste ga stopili v kozici, mu dodali malo česna, ingverja in rdeče paprike. Postrezite kot predjed, prav tako s popečenimi kruhki.

Rdeča paprika v prahu



Se želite znebiti sovražnikov? Ta začimba vam lahko pride zelo prav pri tem, posebej če se oseba, ki vam gre na živce, napove na obisk, vi pa bi se je radi čim prej znebili. Na ščetine metle nasujte malo rdeče paprike v prahu. Najprej pometite pred vhodom, in če imate možnost, še po poti, po kateri bo prišla do vašega doma. Pri tem izgovarjajte ime osebe in ji povejte, naj bo njen obisk kar se da kratek.



Rožmarin



Šopek rožmarinovih vejic zavežite z modrim trakom in ga obesite nekje v bližini vhoda v dom. To zelišče namreč pomirja in izboljšuje spomin in koncentracijo. Uporabite ga lahko kot zašito pred slabo energijo. Njegovo moč še okrepita česen in timijan, zato si jedi začinite z vsemi tremi začimbami hkrati.



Sol



V lončku jo zmešajte s semeni kumine in mešanico posujte po kotičkih doma za zaščito pred slabo energijo. Da se še dodatno zaščitite pred slabimi energijami, si lahko naredite kopel, ki ji dodajte malo soli, zelišč, ki pomirjajo, in par kapljic eteričnega olja v najljubšem vonju.



Vanilja



Uporabite strok, ki ga lahko hranite v posodici s sladkorjem. To bo v vaš dom prineslo mir in toplino. Tistemu, ki ga želite zapeljati, pripravite sladico, v kateri uporabite strok vanilje. Ko jo pripravljate, seveda mislite nanj z ljubeznijo.