Barve duhovnega razvoja

Barve, ki vas obdajajo, so sporočilo za vas. Foto: Guliver/Getty images

Bodite pozorni na barve, ki so vam trenutno všeč, na tiste, ki se pojavljajo v vaših sanjah, ki vas spremljajo na vsakem koraku in jih nenehno opažate, saj sporočajo, na kateri duhovni in življenjski prelomnici ste.

Rdeča: Nekaj želite doseči, motivirani in zagnani ste za doseganje cilja. Nič vas ne bo ustavilo. Pazite se le nepotrpežljivosti in usmerite jezo v konstruktivno smer. Zaupajte življenju.

Oranžna: Bodite odprti za spremembe. Družite se s čim več ljudmi, saj vam bodo pomagali pri njih. Pazite le, da ne boste izgubili zagona, če ne bo vse tako, kot ste si zamislili. Poiščite rešitev.

Rumena: V ospredju sta odločanje in jasno razmišljanje. Uporabite svoj razum in zaupajte intuiciji. Ne bodite preveč resni.

Zelena: Čas, da odpustite in pozabite, da dajete in sprejemate. Spustite preteklost, da naredite prostor za nekaj novega. Ne primerjajte se z drugimi. Ste natanko tam, kjer morate biti.

Modra: Poslušajte sebe in druge, bodite odkriti ter na preži za novimi priložnostmi. Družite se in povejte, kar si mislite.

Indigo: Začnite poslušati in zaupajte intuiciji. Meditirajte. Ne kritizirajte sebe ali drugih. Bodite radovedni, ne sklepajte prehitro.

Vijolična: Uporabite domišljijo. Sprejemajte znanje. Pozabite na preteklost, ne skrbite za prihodnost. Živite v trenutku.