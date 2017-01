Astroznamenja in njihov spopad s prazničnimi kilogrami

Morda so vam bogate praznične jedi pustile kakšen kilogram preveč, tako pa se z njimi spopadajo pripadniki različnih astroloških znakov.

Oven

Ker obožuje nove okuse, se ni mogel upreti dobri hrani, zato je leto začel z nekaj kilogrami več. A zanj ti ne pomenijo nikakršne težave, saj mu nemirni in tekmovalni duh omogoča, da se jih po praznikih prav hitro znebi in še pred koncem prvega meseca leta bo znova v stari formi. Največkrat s pomočjo športov, denimo tenisa, kjer dokazuje premoč nad nasprotnikom, ali z dvigovanjem uteži in kolesarjenjem, kjer preizkuša svoje meje in vzdržljivost.

Bik

Kot se za pravega gurmana spodobi, se dobri hrani in zlasti sladicam med prazniki ni odrekal, da pa bi svojo postavo vrnil v predpraznično obliko, se bo večkrat podal na sprehod, ples ali se bo predajal blagim raztezalnim vajam. Intenzivni treningi niso po njegovem okusu, bo pa s svojo trmo in vztrajnostjo nedvomno dosegel želeni cilj. Morda res ne tako hitro kot oven, a vendarle mu bo uspelo.

Dvojčka

Čeprav dvojčki vedno pred hrano dajo prednost zabavi, tudi oni niso povsem imuni proti prazničnim jedem. V vadbi, ki praznikom sledi, je zanje najpomembnejše, da njihov trening ni dolgočasen. S kombinacijami različnih vaj ob glasbi bodo stare kilograme najlažje dosegli v družbi partnerja. Idealni zanje so aerobika, zumba in pilatesi.

Rak

Res je ljubitelj zdrave hrane, a se slaščicam med prazniki vendarle ni mogel upreti. Te mu med drugim pomenijo svojevrstno tolažbo. Prav to je razlog za kakšen kilogram preveč, vendar se ga bo hitro rešil. Ne mara napornih vaj, bolj mu ustrezajo sprehodi ter blage raztezalne vaje, kjer uravnovesi telo in duha.

Lev

Kakor bik obožuje dobro hrano, prazniki pa so zanj najljubši del leta. A to ga ne ovira pri tem, da bi pazil na svojo težo. Redno vadi, in čeprav si je pridobil kakšen kilogram, se ga bo znebil na jogi, pilatesih ali plesu. Pomembno je le, da bo čim več drugih videlo, kako obvlada vadbo, ki jo je izbral.

Devica

Na prehrano redno pazi in vadba je zanjo ob vsaki priložnosti obvezna sestavina življenja. Vedno je v dobri formi, pa naj bodo prazniki ali običajni dnevi. Za vzdrževanje zdravja in postave so zanjo najboljši kolesarjenje, nogomet ali katera koli druga dejavnost na prostem. Telovadnice namreč ne mara.

Tehtnica

Rada kuha in uživa v dobri hrani, vadba pa ni njena priljubljena dejavnost, saj se zelo hitro utrudi in naveliča. Prav zato je v bitki s prazničnimi kilogrami zanjo pomembno, da najde pravo motivacijo. Polurni sprehodi, joga in pilatesi so najboljši za ta znak.

Škorpijon

Ker je, kot je zanj običajno, pretiraval z raznovrstnimi jedmi in alkoholom, je to terjalo svoj davek. Da bi se posledic prazničnega uživanja znebil, mu bodo najbolj v pomoč intenzivne vaje, ki hranijo njegov tekmovalni duh. Najboljši so borilni športi v telovadnici, kjer do izraza pride njegova vzdržljivost.

Strelec

Tudi ta je med prazniki pridobil nekaj mase, saj se tako kot rak ni mogel odpovedati slaščicam in drugim prazničnim dobrotam. Kilogrami, ki so se mu nabrali, bodo hitro splahneli ob vajah na prostem, ki so idealne zanj: tek, smučanje, kolesarjenje in podobni treningi so najboljši. V telovadnici bo uspešen le, če bo telovadil v dobri družbi.

Kozorog

Čeprav slovi po močni volji in disciplini, se med prazniki le težko zadržuje, po njih pa si prizadeva, da bi se kar najhitreje vrnil v prvotno formo. Ker ima jekleno voljo, je zanj najboljše, da vadi sam, na kožo pa so mu pisani planinarjenje, plezanje, kolesarjenje in tek.

Vodnar

Vodnar obožuje praznike, tradicionalna kuhinja je zanj najljubša in med prazničnimi dnevi pozabi na svojo postavo. Posledice tega rešuje s pomočjo ekstremnih športov, z deskanjem na snegu in z intenzivnimi treningi. Od njih ga lahko odvrne le rutina, zato je pomembno, da so njegove aktivnosti pestre in raznolike.

Ribe

Ribe so podvržene prenajedanju in po praznikih potrebujejo detoksikacijo ter vadbo. Niso ljubiteljice intenzivnih treningov, najbolje se znajdejo v vodi. Plavanje je zato zanje odlično, pomagajo pa tudi joga, ples in ples, ki pozitivno vplivajo tudi na njihovo psihično stanje.