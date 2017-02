Astroznaki, ki jih je najlažje osvojiti

Če gre verjeti astrologiji, rojeni v treh astroloških znakih med vsemi najbolj obožujejo igre zapeljevanja in jim tudi najhitreje podležejo. Poglejte, ali je med njimi vaša simpatija, in izkoristite njeno šibko točko. Naj se osvajanje začne!

Oven

Ko gre za osvajanje ovna, sta neposrednost in celo malo agresije povsem upravičeni. Nikar ne okolišite, temveč ga v pravem trenutku samo presenetite s poljubom. Močnejši in samozavestnejši bo vaš način, uspešnejši boste. Ovni prav tako obožujejo komplimente. Radi slišijo, da so najprivlačnejši in najboljši na svetu. Še en namig: rojene v tem znaku boste hitro osvojili, če se z njimi ne boste vedno strinjali. Razprave in prerekanje so zanje pravi afrodiziak.

Lev

Levi so radi vodje in najboljši v vsem. Obožujejo spogledovanje in želijo biti vedno v središču pozornosti. Če se boste do rojenega v tem znamenju obnašali kot do kralja, se bo hitro ujel v vašo zanko. Če želite osvojiti leva, se mu popolnoma posvetite. Pohvalite njegovo obleko, nasmeh, lase, kar koli .. Ne bojte se, da bi mislil, da pretiravate in da ste neiskreni. Lev je ob laskanju in komplimentih slep za vse drugo.

Vodnar

Vodnarji so dokaj neobremenjeni, spontani in sproščeni, zato je rojenega v tem znaku lahko zapeljati. Niti malo se ne obremenjuje s tem, kaj bo nekemu dejanju sledilo. Groza ga je le zapovedanih vzorcev in norm. Povejte mu, da radi eksperimentirate na vseh področjih, in čeprav se bo ob tem samo nasmehnil, boste zanj v trenutku postali izvirni, drugačni in zato zanimivi. Bolj boste samosvoji, privlačnejši boste zanj in težje se vam bo uprl.