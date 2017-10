Astrološki znaki, ki se jim ni dobro zameriti

Tistemu, ki užali ali prizadene katerega od naštetih petih astroloških znakov, se ne obeta nič dobrega. Nasprotno, pripravi naj se na kruto kazen, kajti oni ne pozabljajo, ne odpuščajo in se kruto maščujejo.

Škorpijon

Če je le mogoče, ne jezite škorpijona. V nasprotnem primeru boste postali glavna tarča njegovega besa in maščevanja. Rojeni v tem znaku so intenzivni, strastni in lahko postanejo zelo zlobni. Nobeno opravičilo in noben izgovor jih ne bosta ustavila v njihovi nameri. A kar je najhuje, največkrat sploh ne boste vedeli, s čim ste pri škorpijonu izzvali poplavo negativnih čustev in zamer.

Vajin odnos bo v enem trenutku prečudovit, v naslednjem pa bo sledil šok: do vas se bo vedel tako, da bi se pred njim najraje skrili. Težava je tem, da nikoli ni mogoče z gotovostjo trditi, kaj je tisto, kar rojenega v tem znaku razjezi, prizadene ali užali.

Morda so to nedolžne besede, ki si jih on narobe razlaga, morda sum, da do njega niste pošteni.

In še nekaj. Ta »grozna« stvar, ki vam jo tako zameri, se je lahko zgodila pred meseci, škorpijon pa je skrival čustva ter v sebi koval načrt, s katerim se vam bo pravično maščeval. Ko ta načrt začne uresničevati, je krut, brutalen in nepopustljiv, tarča pa, milo rečeno, šokirana.

Bik

Ena od lastnosti, ki najbolj nazorno opisuje bika, je hkrati tudi njegova najhujša: odločnost, ki velikokrat preraste v nerazumljivo trmo.

Ko si bik začrta cilj, ga pri njegovem doseganju nič ne more ustaviti. Ni je ovire, ki bi mu lahko zaprla pot. Pri tem se zanaša na ljudi, ki so mu blizu, in če dobi občutek, da ga ti ne podpirajo ali da ga celo izdajajo, jim bo izdajo zagotovo vrnil. Brez izjeme. Ne glede na to, kako blizu so si bili pred tem. Bik je namreč v jezi sposoben popolnoma zanemariti čustva in hladnokrvno izpelje maščevanje do konca.

Če ga nekdo prizadene ali se ob nekom počuti ponižanega, bo poskrbel, da bo ta plačal svoj dolg. In to na najhujši mogoči način.

Če mislite, da ga bo želja po maščevanju s časoma minila, ste v zmoti. Kajti bik nikoli ne pozabi in ne preboli izdaje. Sposoben je čakati na pravi trenutek za maščevanje in ga začne izvajati tedaj, ko se vam sploh ne sanja več, zakaj nenadoma hlad in jeza.

Pogovor pri tem ne pride v poštev, saj je bik preveč trmast in svojeglav, da bi na zadeve pogledal z drugega zornega kota. Zanj je edini prav njegov prav. Brez izjeme.

Oven

Rojeni v tem znaku zlahka prizadenejo ljudi okoli sebe. Razlog je preprost: sebe najbolj cenijo, za čustva drugih jim ni mar, in če se odločijo končati zvezo ali prijateljstvo, bodo to zagotovo izpeljali. O tem, kako bodo njihove odločitve vplivale na druge, sploh ne razmišljajo.

Oven je hladen, brezčuten, preračunljiv in pogled v njegove hladne oči je dovolj zgovoren, da vsakega prepriča: pogovor z njim se ne bo dobro končal.

Empatija torej ni ovnova močna plat in ne trudite se mu pojasnjevati svoje plati zgodbe. Od svojih odločitev namreč ne odstopa. Nasprotovanje in pojasnjevanje bi v njem le prebudilo najbolj kruto plat, ki je ni pametno spoznati.

Devica

Rojeni v tem znaku so res prijazni, dobrosrčni in vedno pripravljene pomagati. Zdi se, da ne morejo nikogar razžalostiti, a vendar ta videz še kako vara.

Kajti device so maščevalne, in kadar se v njih prebudi to čustvo, so lahko izjemno grobe. Ne marajo okolišenja in leporečja, temveč so odkrite in neposredne ne glede na to, kako močno s tem prizadenejo drugo stran.

Device natančno vedo, kako pri nekom izzvati reakcijo, ki jo želijo. Prepričane so, da so dolžne drugim dajati lekcije in ob tem še, da je najboljša lekcija tista, ki je brutalna.

Čeprav s tem velikokrat koga užalijo, pa devica tedaj, ko je prizadeta sama, to vrne. Večkratno. In na koncu zgodbe sebe prepriča, da bi ji moral biti vsak, ki so se mu maščevale, za to hvaležen, kajti iz celotne zgodbe je odnesel neprecenljivo življenjsko lekcijo. Pazite se prevarane in jezne device. Njen bes človeka pusti ponižanega in strtega.

Lev

Levi so radi obkroženi z ljudmi in običajno priljubljeni, a imajo tudi temno plat. Ko z nekom zaključijo zgodbo, se ne ozirajo več, ne glede na to, kakšen je bil njihov razlog. Če boste leva namerno prizadeli, si boste hitro morali priznati, da ste zagrešili hudo napako. Druge priložnosti in možnosti za pojasnila namreč ne boste dobili.

Najhujše se obeta tistim, ki ranijo njegov ego. Bes, ki bo tedaj vrel iz njega, bo neizmeren. Prav tako tudi, če boste pri njem izzvali ljubosumje.

Lev ne more skrivati prezira in besa in tisti, proti kateremu ga usmeri, ga dobro občuti. Ves srd prenese na človeka, ki ga je prizadel, a na možnost, da je za to kriv tudi sam, sploh ne pomisli. Sebe vidi kot vladarja in vsaka kazen človeka, ki ga prizadene, mora biti »zločinu« primerna.