Astrološki znak, od katerega večina zbeži

Device med znamenji zodiaka veljajo za najbolj zamerljive, naporne in dobesedno tečne. Njihovo pikolovstvo in umeščanje vsakega na svoje mesto običajno pri ljudeh, ki jih obkrožajo, zbudi željo po tem, da bi preprosto zbežali in se ne bi nikoli več vrnili v bližino rojenega v tem znaku.

Pomnijo kot sloni

A to še ni vse. Device so kot sloni. Pomnijo še tako nepomembne malenkosti in dobesedno ničesar ne pozabijo ter vedno znova očitajo in pogrevajo dogodke, ki so se zgodili v daljni preteklosti.

Vidijo le druge

Vedno, v vsem in vsakem, iščejo popolnost ter nikakor ne morejo dojeti, da same še zdaleč niso brez napak in da bi se morale večkrat zazreti vase. Ko gre za druge, so pravi čistuni, svojih šibkih točk pa zlepa ne vidijo. Vedno so napete in nesproščene, le v seks jim predstavlja neke vrste ventil ter način sproščanja. Obožujejo ga, čeprav le v popolnoma čistih rjuhah, a tega ne priznajo nikomur, niti sebi.

Malo tolažbe

Kot torej pravi horoskop, so pikolovske in natančne device res zelo naporne. Na srečo pa ne gre pozabiti, da obnašanje vseh vendarle ni tako skrajno.