To astrološka znamenja partnerju najbolj zamerijo

Ste se kdaj po tihem vprašali, s čim najbolj razburite svojo boljšo polovico? Če gre verjeti horoskopu, ga oziroma jo najbolj moti naslednje.

Oven: posesivnost

Ljudje rojeni v tem znamenju so radi neodvisni in jim posesiven partner prav nič ne odgovarja. Zveza z njim nedvomno ne bo dolgo trajala.

Bik: nespoštovanje

Biki so zelo ponosni in želijo, da jih tisti, ki mu podarijo srce, spoštuje tako, kot oni njega. Če spoštovanja v odnosu ne bo, bo ne glede na zaljubljenost zvezo nekdo, rojen v tem znaku, hitro končal.

Dvojčka: zadržanost

Aktivni in družabni dvojčki ne zdržijo dolgo ob nekom, ki je tih in zadržan. Vase zaprti in slabovoljni ljudje zanje nikakor niso primerni življenjski sopotniki.

Rak: skrivnostnost

Občutljivi raki ne bodo srečni v zvezi, v kateri jim bo partner nekaj skrival in prikrival. Zelo so čustveni ter želijo vedno igrati na odprte karte in biti iskreni.

Lev: sramežljivost

Za leve nikoli niso dober izbor sramežljivi in zadržani partnerji. Radi imajo izzive in cvetijo le ob nekom, ki si upa izstopati v tolikšni meri kot oni sami.

Devica: neambicioznost

Ljudje, rojeni v tem znaku, cenijo kariero in uspeh, prav to pričakujejo tudi od boljše polovice. Razmerje z nekom, ki je pasiven in neambiciozen, ne bo trajalo dolgo.

Tehtnica: negativnost

Optimistične tehtnice ne marajo konfliktnih ljudi in posameznikov, ki so pesimistični ter negativno nastrojeni. Obožujejo spodbudno, pozitivno okolje, v katerem lahko cvetijo tudi same.

Škorpijon: laži

Za škorpijone je laganje največji greh. Naj bo laž še tako majhna in neškodljiva, rojeni v tem ozvezdju je ne prenesejo.

Strelec: lenobo

Vedno so v gibanju, radi imajo avanture ter nove doživljaje. Nekdo, ki se mu nič ne ljubi in prisega na rutino, zanje ni primeren.

Kozorog: neodgovornost

Kozorogi dobro vedo, kaj bi radi, in če česa ne marajo, so to neodgovorni ljudje, na katere se ne morejo zanašati. Ob takem partnerju imajo vedno občutek, da morajo za vse poskrbeti sami, kar jih močno bremeni.

Vodnar: praktičnost

Čeprav naj bi to bila vrlina, je vodnarji ne cenijo. Njim ob ljudeh, ki stojijo trdno na tleh in so realistični, ni prijetno, saj živijo z glavo v oblakih. Ob sebi potrebujejo sanjača, četudi skupaj sanjata neuresničljive sanje.

Ribe: neobčutljivost

Ljudje rojeni v tem znaku so zelo čustveni in jih brezčutnost odbija. Ob sebičnih ljudeh, ki jim za druge ni mar, zato ne morejo biti srečni.