Astrologija razkriva, kakšno leto čaka pripadnice nežnejšega spola

Zvezde bodo v prihajajočem letu do nekaterih bolj in do drugih manj prijazne. Foto: Shutterstock

Ob koncu starega in začetku novega leta se napovedi ter prerokbe kar vrstijo, to pa leto, ki prihaja, prinaša pripadnicam nežnejšega spola.

Ovnice

Rojene v tem znaku bodo leto 2017 preživele v blagostanju, varnosti in udobju. Vse načrte bodo zlahka uresničile, uspeh jim bo kot na dlani, take in drugačne neprijetnosti pa jih bodo v tem letu zaobšle.

Opozorilo: Previdne bodite z besedami.

Bikice

V znamenju bika rojenim ženskam leto ne bo ravno pisano na kožo. Priporoča se jim večja previdnost in premišljenost. Najbolje bo, da ostajajo na svoji ustaljeni poti, ki jim zagotavlja varnost.

Opozorilo: Z velikimi življenjskimi odločitvami počakajte do 2018.

Dvojčice

Njihova dvojna narava in želja po novostih bo v letu, ki prihaja, še kako prišla do izraza. Zlahka bodo spreminjale pričesko, iskale nova delovna mesta, se selile iz stanovanja v stanovanje. Brezbrižno bodo prekinjale zveze, za seboj podirale mostove in na ruševinah nabirale nove izkušnje.

Opozorilo: Brez strahu pred spremembami, prav vse bodo koristne.

Rakice

Za melanholične rakice bo leto, ki prihaja, polno razočaranj in neuresničenih načrtov. Prav zato bi bilo bolje, da načrtovanje velikih sprememb in strmenje k visokim ciljem pustijo za naslednje leto.

Opozorilo: Dobro bi bilo, da bi več pozornosti namenili zdravju in videzu.

Levinje

Zares zlato leto se obeta levinjam. To bo njihov čas. Na vseh področjih bodo blestele: napredovale bodo v karieri, na ljubezenskem področju, povečalo se bo njihovo materialno blagostanje. Uspeh bo zanje na dosegu roke.

Opozorilo: Zlasti za poslovne ženske velja, naj izkoristijo vse ponujene priložnosti.

Device

Za praktične in racionalne ženske tega znamenja je prihajajoče leto pripravilo dobro podlago za doseganje že zastavljenih ciljev. Trdno bodo stale na nogah in zagotovo jim bo uspelo stopati po že jasno začrtani poti.

Opozorilo: Previdno z naložbami zasluženega denarja.

Tehtnice

Obeta se jim uspeh na poslovnem področju, čaka pa jih nekaj napetosti na zasebnem polju, saj se bodo zaradi uspeha pri delu preveč posvečale poslu in premalo ljudem, ki jih imajo radi. To bo privedlo do nerazumevanja doma in zavisti na delu.

Opozorilo: Iskanje ravnovesja med tema področjema bo leta 2017 še kako pomembno.

Škorpijonke

V tem letu damam, rojenim v znamenju škorpijona, uspeh ne bo zlahka dosegljiv in bo bolj kot sicer odvisen od drugih, ki bodo lahko prinašali pravo spodbudo ali metali polena pod noge.

Opozorilo: Zgradite dobre odnose in osnujte koristna poznanstva.

Strelke

Družabne in vesele strelke se bodo vse leto trudile otepati tistih, ki želijo obogateti na njihov račun. Finančni uspeh strelk jih bo vabil kot svetloba nočne metulje. Ob njih bodo pogosteje kot sicer člani družine, prijatelji ter tudi zgolj znanci, ki si bodo obetali korist.

Opozorilo: Pazite, komu zaupate in verjamete, ter se izogibajte nepremišljenim izdatkom.

Kozoroginje

Ambiciozne kozoroginje vedo, česa si želijo, in strumno korakajo proti cilju, zato bo naslednje leto zanje le še en korak naprej.

Opozorilo: Postavite mejo in pazite se ljubosumnih kolegov ter prijateljev.

Vodnarke

Za v tem znaku rojene ženske bo leto idealno za usvajanje novih znanj in veščin. Imele bodo priložnost pogledati na svet z drugega kota in izbrati najboljšo smer napredka.

Opozorilo: Pazite se romantičnih pasti.

Ribe

Za ribe se bo leto odvijalo hitro. Aktivne spremembe v naslednjih 12 mesecih pa jih ne bodo zmedle. Njihova sposobnost izogibanju težavam bo pripomogla, da bodo dobivale tam, kjer bodo drugi izgubljali.

Opozorilo: Rezultati vas bodo prihodnje leto prijetno presenetili.