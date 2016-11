Astro pari, ki nimajo nobene možnosti

Bik ne more biti v zvezi s strelcem, saj je slednji preaktiven ter prezahteven, dvojčka živcira filozofiranje kozoroga, devica pa s svojo pikolovskostjo ob pamet spravlja ribe.

Rak in vodnar

Rojeni v znamenju raka so zelo predani družini, zanje je dom najpomembnejši in ne marajo sprememb. Na drugi strani so vodnarji zelo svobodnega duha in radi potujejo po svetu. Prav zaradi tega neskladja je med njima največ težav. Rak ob tem nikoli ne bo zadovoljen, kadar ga bo vodnar začel opominjati na njegove napake, za katere je seveda prepričan, da jih nima.

Oven in bik

Oven ima izjemno močno voljo, bik pa je trmoglav. Nihče od njiju se ne premakne niti za milimeter in oba vztrajata pri svojem. Ko oven dojame, da se je njuna zveza izpela, bi se rad kar najhitreje poslovil. Pri biku pa ne gre tako hitro: zastavljal bo vedno nova vprašanja ter zahteval pojasnila in tako le podaljševal agonijo, ki bo na koncu pripeljala do neizbežnega.

Bik in strelec

Obstajajo dnevi, ko bi bik ostal najraje doma in užival ob dobrem filmu. Pri strelcih takih dni ni. On ne more mirovati v tišini doma. Strelci so preprosto preveč aktivni za bike, vedno iščejo mentalno stimulacijo, ob tem pa običajno niso preveč resni, kar lahko bika hitro spravi ob pamet.

Dvojčka in kozorog

Povedano na kratko: preveč sta si različna, da bi lahko delovala v dvoje. Igrivi in spontani dvojček ne zdrži prav dolgo v družbi resnega in premišljenega kozoroga. Kozorogi pač niso spontani in prav to dvojčke pri njih najbolj moti.

Lev in škorpijon

Lev od okolice pričakuje pohvale, komplimente in občudovanje, škorpijon pa s temi vedno skopari. Pogosteje kot pohvale iz njegovih ust prihajajo cinične ter pikre pripombe, česar lev ne prenese. Lev se mora v razmerju počutiti pomembnega in cenjenega. Poleg tega je prav on privlačen in šarmanten ter od drugih občudovan, česar ljubosumni škorpijon ne more kar mirno požreti.

Devica in strelec

Četudi pride do prvega zmenka, ne devica in ne strelec od njega ne pričakujeta preveč. Strelec je namreč preveč sproščen za natančno devico, in če se ji nekaj dni ne bo oglasil, bo ona hitro zaključila zadeve.

Tehtnica in devica

Devica bo prej ali slej začela kritizirati tehtnico, ta pa bo zato začela dvomiti o sebi. Sicer bo tehtnica, ki je po duši idealist, devico hotela spremeniti, to pa rojenemu v tem znaku ne bo všeč. Mala trenja bodo hitro prerasla v obsežne spore in zveza zagotovo ne bo obstala.

Oven in škorpijon

Če se povežeta ta dva znaka, se tvori eksplozivna, intenzivna in strastna zveza. A vendarle med njima kmalu zavre, saj želita oba imeti vedno prav ter v rokah držati vse vajeti. Noben ne popušča in zato je razmerje med njima obsojeno na propad.

Strelec in kozorog

Še ena zelo slaba kombinacija. Kozorog bo oviral strelca pri zabavah, a ta se seveda ne bo pustil nadzorovati. Poleg tega med njima, ne glede na vloženi trud, nikoli ni prave spolne kemije.

Vodnar in bik

Bik je praktičen, materialističen in konservativen tip, vodnar pa je na drugi strani bohemska duša in ga pravila ne zanimajo. Bik duši vodnarja, ki ne more delovati v taki zvezi, zato iz nje hitro pobegne.

Riba in devica

Ribe so nežne duše in morajo ob sebi imeti nekoga, ki razume njihovo občutljivo naravo. To pa ni zdravorazumska devica, ki ji pretirano čustvovanje in zasanjanost gresta na živce. Lahko sta uspešna na kratke proge, na dolge pa jima skoraj zagotovo ne bo uspelo.