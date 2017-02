Ali svetovne elite in Nezemljani res upravljajo našo zavest?

Nekdanji nogometaš in novinar se je preusmeril v ezoterične vode v 90. letih, ko mu je nenavadna izkušnja spremenila življenje. Uresničila se je namreč napoved, da bo postal svetovno znan javni govorec, raziskovalec, avtor knjig in bo razkrival svetovne zarote.



Kakšno leto se mu je pogosto zdelo, da čuti nevidno prisotnost v prostoru okoli sebe, a jo je ignoriral, dokler ni postala nekega večera v hotelski sobi tako očitna, da je rekel: »Če si tu, se prosim javi, ker me spravljaš ob pamet!« V naslednjem tednu je čutil, kot da ga neka sila vleče k tlom in se ne more premikati. V glavi je zaslišal glas, naj pogleda knjige v trgovini. Ena od njih je bila delo zdravilke in jasnovidke Betty Shine, ki jo je posledično poiskal. Ob tretjem obisku izmed štirih se mu je spremenilo življenje. Med zdravljenjem je začutil na obrazu nekaj, podobnega pajkovi mreži, jasnovidka pa mu je predala sporočilo iz duhovnega sveta, da je nad svetom senca, ki se mora dvigniti, da mora pomagati zdraviti Zemljo in povedati resnico. Vse, kar mu je napovedala, se je uresničilo. Odvija se vibracijska sprememba Zemlje, ki prebuja človeštvo iz kome, da bo spoznalo vse, kar so nam prikrivali.



Najprej je kanaliziral sporočila iz duhovnega sveta in napisal nekaj knjig, v katerih je pojasnjeval nastanek planeta in napovedal velike spremembe na Zemlji. V peti knjigi je prvič predstavil teorijo o skrivnem načrtu za svetovno prevlado, ki jo vodijo nezemeljske entitete in tajna združba iluminatov, elitna bratovščina na vrhu skrivne piramide moči.

Celoten članek si lahko preberete v današnjih Slovenskih novicah, na voljo pa je tudi našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete.