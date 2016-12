Aktivirajte spolno energijo

V feng šuju običajno iščemo pomoč za aktiviranje partnerske energije in ravnovesja v družini, vendar nam lahko pomaga tudi na področju seksa. Nekateri pravijo, da lahko napotki te starodavne vede zdravilno vplivajo na dušo in telo. Energijo lahko pritegnemo s pomočjo feng šuj zdravil in pravil, ko jo boste aktivirali in okrepili, pa vam lahko pomaga pritegniti tudi pravega partnerja. S feng šuj napotki lahko spodbudite svoje spolno življenje.

Vizualizirajte željo



Naredite svoje feng šuj zdravilo, s katerim boste jasno izrazili, kaj si želite. Postavite ga v severozahodni predel doma ali spalnice. Razstavite umetniška dela, fotografije in kipce, na primer skulpturo Šakti in Šive, ki sta prepletena med ljubljenjem. Šakti ponazarja žensko energijo, Šiva pa moško.

Okrepite seksualni či



V spalnico postavite predmete, ki aktivirajo in podpirajo vašo energijo, in ustvarite prijetno zatočišče. Opremite jo z dodatki v toplih barvah, materiali naj bodo mehki, pomembno je, da je postelja udobna. Svetloba naj prihaja od sveč in ne pozabite na prijetne vonjave, kot so eterična olja jasmina, nerolija ali sandalovine.

Razvajajte se



Eden izmed prostorov, ki je naravnost idealen za to, je kopalnica. Poskrbite, da bo v njej več virov svetlobe, tudi sveče, in prijetno naj diši. Ogledalo naj bo čim večje, da se v njem vidite v celoti. V njej naj vam bo toplo in igra naj prijetna glasba. Kopalnica je energijsko povezana s spalnico, zato mora či med njima neovirano teči.

Določite svoj element



Na spletu poiščite tabelo, po kateri določite, kateri element ste glede na svojo rojstno karto. S pravimi barvami, hrano in pravilno izbiro položaja postelje boste okrepili osebnostno in spolno energijo. Obkrožite se z lepimi stvarmi, prijetnimi ljudmi in prostori, v katerih delate in živite, naj imajo dobro energijo.

Kar ste, tudi privlačite



Seks je izjemno močna izmenjava jin in jang energije, zato moramo biti precej previdni, ko se odločimo, da jo bomo aktivirali. Energijsko moramo biti močni in v ravnovesju, prav tako moramo biti pozorni na energijo partnerja, ki sodeluje pri izmenjavi jina in janga. V feng šuju namreč velja, da enako vedno privlači enako.