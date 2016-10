Ajurvedski rituali za uspavanje otrok

Vpitje, priganjanje k umivanju zob, grožnje otrokom, kaj vse se bo zgodilo, če ne bodo pravočasno v postelji, in podobno – vse to zagotovo prav nič ne pripomore k umirjanju situacije. Včasih se vam zdi, da ste se ujeli v začarani krog. Utrujeni ste, zato imate manj potrpljenja, utrujeni so otroci, ki so prav tako nestrpni, in ta kombinacija seveda vodi v vse prej kot umirjen družinski večer.



Rutina ohranja ravnovesje



Neuravnotežena vata doša povzroča nemiren spanec, strahove in nervozo. Prav red in rutina, ki otrokom sporočata, da so varni, pa jo znova uravnovesita. Vztrajnost se vam bo obrestovala, in čeprav se bodo morda otroci upirali uvajanju novosti, jim bo to postalo všeč in jih bo umirilo. Posledično seveda tudi vas. Otrok nemirnost pokaže tako, da tik pred spanjem prosi za vodo, postane lačen, ga tišči na stranišče in podobno. Če je že dovolj velik, da lahko sodeluje, skupaj napišite rutino, ki se je boste držali pred spanjem. Na primer po vrsti: prhanje, umivanje zob, priprava šolske torbe in oblačil za naslednji dan, pogovor in podobno …



Razvajajte ga



Tako kot odrasle tudi otroke pred spanjem pomirjajo lepe vonjave, prijetni zvoki in nežni dotiki. Poslušajte nežno in umirjeno glasbo. Kot vonjavo lahko uporabite sivko, s katero napolnite vrečko iz blaga in jo položite pod blazino ali jo obesite nekam v sobi, da nežna vonjava lepo napolni prostor. Po kopeli ali prhanju otroka nežno zmasirajte. Uporabite olje sivke in mu ga približno pet minut nežno vtirajte v kožo. Najdlje se zadržite pri nogah, okoli gležnjev in na mečih. Pri otrocih, ki zvečer radi potožijo, da jih boli trebušček, se najdlje zadržite na področju okoli popka. Masirajte v smeri urnega kazalca.



Zadnji obrok tri ure pred spanjem



V ajurvedi velja načelo, da bi morali imeti zadnji obrok hrane tri ure, preden se odpravimo v posteljo. Tako poskrbimo za optimalno prebavo, telo pa je umirjeno in pripravljeno na počitek. Otroci bodo verjetno pred spanjem tarnali, da so lačni, zato jim lahko pripravite topel napitek, ki jih bo umiril in jim pomagal zaspati. Pogrejte dva decilitra organskega polnomastnega mleka, dodajte ščepec kardamoma in ščepec muškatnega oreščka, po želji ga lahko tudi malo sladkate. Po napitku seveda sledi ščetkanje zob. Prav tako naj tik pred spanjem otrok ne gleda televizije ali uporablja računalnika, saj svetloba, ki ju odsevata, spodbuja otrokov živčni sistem in tako bo še težje zaspal.



Pogovarjajte se o lepih stvareh



Otroke lahko pred spanjem hitro vznemirijo na primer slabe novice, neprijetne stvari, o katerih se pogovarjate, mogoče vas lahko čisto po naključju sliši po telefonu govoriti o dogodkih, ki se mu zdijo grozni. V večernih urah bodite pozorni na to. Prav tako zvečer tik pred spanjem z njim ne načnite pogovora na temo vzgoje, saj bo to najverjetneje povzročilo pregovarjanje, prepir in seveda vznemirjenje. Pogovor rajši opravite zjutraj ali pri popoldanski malici. Tudi čtivo za pred spanjem naj bo lahkotno in zabavno, poskušajte se izogniti težkim knjigam, v katerih se junaki borijo s pošastmi ali za preživetje in podobno. Prav nič ni narobe, če v roke vzamejo kakšen simpatičen strip ali slikanico, tudi če so otroci že starejši.



Duhovni ritual



Običajno tik pred spanjem otroci razkrivajo, kaj vse jih mori, česa vsega se bojijo, da jih je strah, kaj se bo dogajalo ponoči … Namesto da jih tolažite, češ, saj ne bo nič, z očijem spiva v sosednji sobi in podobno, si izmislite nekakšen zaščitni ritual, ki jih bo varoval vso noč. Sobo lahko na primer najprej enkrat čez dan očistite z dimljenjem žajblja in pri tem na stežaj odprite okna, da se izmenjata slaba in dobra energija. Skupaj si lahko tudi domislita kakšen lik, ki bdi nad otrokom med spanjem in odganja hudobce. V sobi lahko obesite tudi okras, tako imenovani lovilec sanj. Z otrokom ga izdelajte ali izberite skupaj, njegov namen pa je, da mu bo pomagal bolje spati in ga bo varoval pred slabimi sanjami.