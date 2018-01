Ajurvedska priporočila

Odkrijte, ali ste tip vata, pita ali kapa. Na spletu rešite vprašalnik ali pobrskajte po literaturi. Tip vate ima pogosto težave s stresom, izčrpanostjo in nespečnostjo. Zaradi živčnosti ne morejo jesti, napetost povzroča krče in sindrom nemirnega črevesja, nagnjeni so k osteoporozi. Težava je tudi dehidracija, kar se kaže na laseh, nohtih, ustnicah in koži. Pojavijo se suh kašelj, artritis, zaprtje in visok pritisk.

Rešitev je v prizemljevanju. Pomagajo savnanje, poslušanje klasične glasbe, jutranja meditacija, pijte več vode in sokov.



Tip pite pestijo izpuščaji, vnetja, otekanje, vročina, akne, spremembe pigmentacije, napihnjenost zaradi počasne prebave, hormonsko neravnovesje. Rešitev je omejitev ognja, torej se izogibajte savni in se ohladite v bazenu ali pojdite na sneg. Vzemite si čas za zajtrk in kosilo, ne jejte zvečer in ne preskakujte obrokov. Omejite delo in zmanjšajte stres.



Kape so lenobne, spopadajo se z depresijo, pestijo jih težave z dihali, diabetesom, zamašenimi žilami, debelostjo in počasno prebavo. Privoščite si pekoče jedi. Telovadite, pomagata savnanje in sončenje. Paziti morate na težo.