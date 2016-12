2017: leto obilja, novih priložnosti in začetkov, osebne uresničitve

Edino, kar lahko ustavi kolo sreče, je navezanost na stare načine vedenja in vzorcev. S temi ste se soočali in jih opuščali v celotnem lanskem letu, pika na i pa je bila v decembru, zato ne obujajte ničesar starega in preživetega. V vaše življenje prihajajo nepričakovane priložnosti, zato spustite ročno zavoro in bodite odprti zanje, saj vam bodo prinesle razcvet in boljše čase.



Spustite ročno zavoro



Vse nagrade, ki jih boste prejeli v tem letu, ste si zaslužili z delom v preteklosti. Kot ste sejali, tako boste želi. Zaupajte si in mislite pozitivno, saj obilje dobrih misli privlači obilje manifestacije. Vsak razcvet se začne v zavesti, odvisen je samo od delovanja vaše ustvarjalne domišljije.

V letu 2017 bo treba začutiti svoje srce in iti v akcijo. Ne ostajajte v coni udobja in lagodja, ampak pogumno stopajte naprej!

Kaj vas v letu 2017 lahko ustavi? Predvsem rutina in ustaljene navade. V številu 10 imate priložnosti – 10. dan, teden, 10 mesecev ali mesec oktober za ustvarjanje novih priložnosti in sreče v življenju. Optimizem, vera in zaupanje naj bodo vaša vodila; togost, strah in dvom predstavljajo zakrčenost in naj letos ne prevladajo. Kolo sreče predstavlja zbrano energijo ustvarjalnega izražanja, ki bo plod poguma in neustrašnosti, kar pomeni, da bo zdaj pomembno delovanje iz središča svoje biti!

V letu 2017 bo treba začutiti svoje srce in iti v akcijo. Srčnost bo tema aktivacije karmične osi lev-vodnar. Ne ostajajte v coni udobja in lagodja, ampak pogumno stopajte naprej. Dovolite, da skozi vas zasijejo vaše najvišje energije – navdušenje, upanje, veselje, jasnost, odprtost, predvsem pa resnica in integriteta.



Ključni mesec bo september, ko se vladar leta, kolo sreče, podvoji skozi mesečni ciklus rasti. Takrat se bodo resnično vse stvari pognale v tek.

