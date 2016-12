12 astroloških znakov po seksu

Malo za šalo, malo zares. Preverite, kaj neodločna tehtnica, čustvena riba, domiselni vodnar, samozavestni lev in preostali razmišljajo po seksu.

Nestrpni oven: »Ni časa za počitek, čas je za ponovitev.«

Vztrajni bik: »Trajalo je samo pol ure. Najbrž malce premalo. Samo da nekaj pojem in bova še enkrat.«

Nezainteresirani dvojček: »Kje je moj telefon? Preveriti moram, ali me je kdo klical.«

Romantični rak: »Kdaj bo poroka? Kot ustvarjena sva drug za drugega.«

Samozavestni lev: »Ne da bi se hvalil, ampak res sem dober. Nad posteljo si moram namestiti ogledalo, da se bom videl v njem.«

Praktična devica: »Oprati moram rjuhe in pod posteljo pobrisati prah.«

Neodločna tehtnica: »Bilo je super. Ali morda ne? Zagotovo je bilo odlično ... Najbrž bi lahko bilo boljše.«

Strastni škorpijon: »Počakaj, da najdem ključ in ti snamem lisice.«

Nemirni strelec: »Lepo mi je bilo, da sva se spoznala. Ne kliči me, poklical te bom jaz.«

Disciplinirani kozorog: »Odlična sva, a lahko bi bila boljša. Verjamem v najin napredek.«

Domiselni vodnar: »Greva zdaj domov, bova tam še enkrat.«

Čustvena riba: »Čutim, da sva se povezala na duhovni ravni. Najina močna ljubezen mi v oči prikliče solze sreče.«