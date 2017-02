10 najboljših lastnosti rojenih februarja

Vsak mesec rojenim v njem prinaša prav posebne lastnosti. Poglejmo, katere imamo najraje pri rojenih v drugem mesecu leta.

So iskreni

V februarju rojene osebe so zelo iskrene. Ne bojijo se povedati resnice ne glede na posledice. Opozarjajo na napake prijateljev in vedno konstruktivno kritizirajo, njihovim besedam pa gre vselej verjeti.

So izvirni

Radi se učijo, nabirajo nove izkušnje in ne spremljajo slepo trendov. Uživajo v novih veščinah, dejavnostih in preizkušnjah. Njihovo izvirnost izdaja že njihov način oblačenja.

So skrivnostni

Včasih je težko razumeti, kaj se plete po možganih rojenih v februarju. Večkrat se obdajo s tančico skrivnostnosti in so zato za okolico prav posebej privlačni.

Radi premikajo meje

V februarju rojene osebe znajo razmišljati nekonvencionalno, velikokrat so inovatorji na področju, ki jih zanima. Nič čudnega ni, da je največ znanstvenikov rojenih prav v najkrajšem mesecu leta.

Uživajo v svojem delu

Včasih se zdi, da so pri opravljanju svojih nalog malce počasni, a v resnici le uživajo v tistem, kar počnejo. Sledijo svoji logiki in analizirajo svoje postopke ter si zanje vedno vzamejo veliko časa.

Vztrajni so

Za uspeh je potrebna močna volja. Vztrajnost je ena glavnih lastnosti rojenih v februarju. Prav zaradi njihove mentalne moči so drugi nanje pogosto ljubosumni.

Predani so družini

Bi ob sebi nekoga, ki je resnično zvest? Poskusite srečo z nekom, rojenim v februarju. Ne samo partnerju, predani so svoji celotni družini.

So ljubitelji živali

Navdušuje jih živalski svet. Že od otroštva imajo hišne ljubljenčke, najraje imajo pse in mačke.

Radi pomagajo drugim

So veliki dobrodelniki ter velikokrat vključeni v prostovoljstvo. Radi pomagajo drugim in se borijo za pravice manjšin in zatiranih. So zelo radodarni.

So tihi in skrivnostni

Nimajo potrebe po tem, da bi bili glasni, da bi jih drugi opazili. Vedo, da naredijo močan vtis tudi, kadar molčijo. Pozornost pritegnejo že zaradi svoje pojave.