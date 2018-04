VIDEO: Znana identiteta napadalca

Delovna sobota je sobota, ko so otroke učili o dvoličnosti

LJUBLJANA – Lepe in sončne sobote so bili gotovo veseli vsi, razen velike večine staršev in učencev, ki so morali to soboto preživeti v šoli, saj je ministrstvo za šolstvo določilo, da je sobota, 7. aprila, delovna. Otroci so morali v šolo zaradi prevelikega števila prostih dni in praznikov v tem šolskem letu. Kdaj pa bodo nadomestili vse tisto, kar so izpustili, ko so stavkali