Zagorelo na domu Melanie Trump, ljudje nemo opazovali

NEW YORK – V zasebnem prebivališču ameriškega predsednika Donalda Trumpa in njegove družine, zgradbi Trump Tower v New Yorku, je v soboto po lokalnem času zagorelo. Ognjeni zublji so zahtevali smrtno žrtev, so ponoči sporočili lokalni gasilci. Požar je izbruhnil v 50. nadstropju nebotičnika na 5. aveniji v New Yorku. Vzrok še ni znan.



Po izbruhu požara je gasilcem sicer kmalu uspelo ognjene zublje omejiti, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po poročanju medijev gre pri smrtni žrtvi za 67-letnega stanovalca apartmaja, ki so ga hudo poškodovanega odpeljali v bolnišnico, kjer je kasneje umrl.



Med gašenjem požara in reševanjem, v katerem je sodelovalo 200 gasilcev, so bili poškodovani še štirje gasilci.



Predsednika ZDA Donald Trump in prva dama Melania sta bila v času požara v Washingtonu. V začetku januarja je v 58. nadstropju zagorela klimatska naprava. Takrat sta bili poškodovani dve osebi.