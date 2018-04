Zadnji klic 16-letnika: Povejte moji mami, da jo imam rad

»To ni šala«

CINCINNATI – Ameriško javnost je pretresla smrt 16-letnega, ki je umrl v skrivnostnih okoliščinah. Čeprav je reševalce kar dvakrat poklical na pomoč in jim dejal, da umira, ga v parkiranem kombiju, kamor jih je napotil, niso opazili. Mrtvega so ga našli šest ur po prvem klicu na pomoč. Policija je sedaj začela preiskavo, s katero bodo ugotovili natančen vzrok smrti in to, zakaj policisti in reševalci umirajočega najstnika niso opazili v kombiju na šolskem parkirišču. »Mladenič je bil ujet v tretji vrsti vozila, po dosedanjih podatkih pa gre za pozicijsko zadušitev,« je povedal eden od preiskovalcev.Kyle je reševalce prvič na pomoč poklical v torek okrog 15. ure. Klic je trajal približno tri minute. »Verjetno nimam veliko časa, zato povejte moji mami, da jo imam rad,« je povedal najstnik, ki je jokal, se dušil in se z nadčloveškimi napori trudil, da je razločno govoril. Operaterka je na kraj napotila policiste in reševalce, ki pa na omenjenem parkirišču Kyla niso našli oziroma ga niso opazili. Ko so najstnika poklicali nazaj, se je oglasila telefonska tajnica.Policist je vprašal, ali gre za šalo, nato pa je Kyle poklical nazaj. »To ni šala. Ujet sem v zlati hondi odyssey. Pošljite pomoč. Umiram.« Ob 21. uri so najstnika našli mrtvega. Policisti ne vedo, zakaj se je Kyle zadušil, prav tako nikomur ni povsem jasno, zakaj ga v vozilu niso opazili, če pa je bil tam ves čas.