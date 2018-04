VIDEO: V strašni nesreči umrl 31-letni športnik

Huda nesreča je vzela perspektivnega MMA-borca. Spletni portali pišejo, da naj bi v četrtek 31-letnik okoli 20. ure prehiteval tovorni vozili. To je počel tako, da je med vožnjo svoj motor dvignil na zadnje kolo, po prehitevanju pa naj bi preveč naglo spustil sprednji del motorja, zaradi česar ga je spodneslo. Trčil je v most, ki je vodil do hiše, nato je zadel drog javne razsvetljave, na koncu pa še ograjo hiše, kjer je mrtev obležal. Motor so našli kakšnih 150 metrov stran. Zajel ga je ogenj.