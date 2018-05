VIDEO: Medved ga je usmrtil, ko se je skušal slikati z njim

Indijecse je v sredo vračal s poroke, ko je ob cesti ustavil svoj avtomobil, da bi se olajšal v naravi. Takrat je verjetno opazil ranjenega medveda in se domislil, da bi se z veličastno živaljo fotografiral. Prabhujevi prijatelji, ki so ostali v avtomobilu, so ga opozorili, da to ni dobra ideja. Ko se je Prabhu približal medvedu, se je izkazalo, da so imeli njegovi prijatelji prav. Medved ga je napadel in ga na mestu usmrtil.Gozdarji, ki so medveda uspavali, da so lahko prišli do Prabhujevega trupla, so povedali, da je moškemu skušal pomagati potepuški pes, ki je napadel medveda, a mu ni mogel pomagati. Potem ko so medveda uspavali, so ga dali v kletko in ga zdravijo zaradi njegove poškodbe..