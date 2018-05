Grozo je doživela nevesta na poti na svojo poroko. Peljala se je namreč v helikopterju, ko je ta strmoglavil prav na prizorišču poroke. Tam so bili že vsi gostje, ki so onemeli ob padcu helikopterja in ognju, ki ga je zajel.Ampak zgodilo se je neverjetno. Nevesta namreč ni le preživela, pač pa se je tudi srečno poročila. Vse to se je dogajalo med vinogradi na severu Sao Paula v Braziliji.