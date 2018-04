VIDEO: Na vlaku pitbul napadel žensko

NEW YORK – V prepolnem vlaku podzemne železnice v New Yorku je pitbul neko žensko ugriznil v nogo, na pomoč pa so ji priskočili potniki in lastnik psa 53-letniter jo rešili iz čeljusti razjarjene živali. Policija je odvzela prostost lastniku psa, ta pa se je moral zagovarjati na sodišču. Pred napadom se je menda prepiral z žensko in jo udaril v ramo, nato pa jo je napadel še pes. »Ona je brcnila mojega psa, zato sem jo jaz udaril v ramo,« je povedal policistom. Dogajanje so posneli potniki in posnetek seveda objavili na spletnih omrežjih. Nekateri pravijo, da je ženska sama kriva, da je pes planil po njej, ker je z nogo dregnila vanj, saj je pes sedel na enem od sedežev.Roncalla so obtožili za napad in ogrožanje potnikov, uprava podzemne železnice pa je sporočila, da se lahko psi peljejo le v boksih.