VIDEO: Iščejo napadalca, ki je med ropom mladenko večkrat zabodel

DUBLIN – Mlajšo žensko je pred stanovanjskim blokom v Dublinu na Irskem večkrat zabodel neznani moški, ko ji je hotel ukrasti torbico. Vbodne rane ima po rokah in nogah, a njene poškodbe niso smrtno nevarne, piše britanski Sun.Žrtev, ki želi ostati anonimna, je na facebooku z zapisom opozorila druge ženske: »Preteklo noč me je okoli 22. ure neznanec napadel pred glavnimi vrati apartmajev Millpark na cesti Old Nangor. Napadalec je bil mlajši moški (starost 16–20 let), vitek, bledičen, kosmat ... Nosil je zeleno kapuco, trenirko in superge. Hotel mi je vzeti torbo, nato pa me je z ostrim nožem oziroma rezilom po rokah in nogah večkrat porezal. Vse ženske in dekleta v Clondalkinu opozarjam, naj ne hodijo tja sama, ker bi lahko znova napadel. Niso ga namreč še prijeli.«Policija primer preiskuje, a še ni nikogar aretirala. CCTV je medtem že objavil grozljivi posnetek ...