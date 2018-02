SUANVEJ – Kamere so na Kitajskem posnele nekaj najbolj nečloveškega in resnično grozljivega. Oče, če mu lahko tako rečemo, je dve uri staro hčerkico dal v papirnato vrečko in jo odvrgel v smetnjak. Menda zato, ker je mislil, da deklica umira ... Na srečo je njegovo brezvestno dejanje videla starejša ženska in novorojenčico dejansko rešila smrti. Deklica je zdaj na varnem v sirotišnici.