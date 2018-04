V sodih je raztopil na stotine trupel

650

trupel je utekočinil Juhar.

TIJUANA – Mehiška policija je našla posmrtne ostanke vsaj 240 ljudi, ki jih je ubil en sam morilec. Njihova telesa je raztopil v sodih s kislino, nato pa jih odvrgel v množična grobišča. Zaradi te metode dela se ga je prijel vzdevek. Pravo ime morilca je, znan je tudi kot, delal je za kartel preprodajalcev drog Sinaloa. Prijeli so ga leta 2009, ker je bil osumljen za umor najmanj 300 ljudi, a še vedno čaka na izrek sodbe.Delavci so na območju grobišča našli 16.500 litrov organske snovi in med 170 in 200 kilogrami človeških kosti. Preiskovalci domnevajo, da je tam svoj konec dočakalo več kot 650 ljudi. Prva grobišča so v Tijuani našli leta 2011, predvsem kosti, maščobo in kožo. Juhar je priznal, da je utekočinjal trupla žrtev kartela. Največ umorjenih naj bi prihajalo iz rivalne tolpe mafijca, med njimi tudi bivši načelnik tijuanskega kartela. Juhar je svoje metode razkril po aretaciji. Njegova naloga je bila, da se znebi trupel, za kar so mu plačali 500 evrov na teden. Najbolj zaposlen je bil decembra 2007, ko je moral raztopiti kar 32 trupel. Kartel Sinaloa se ukvarja z mednarodno preprodajo mamil, pranjem denarja in drugimi oblikami organiziranega kriminala. Ustanovljen je bil leta 1980, njegovi središči sta v mestih Culiacan in Sinaloa, deluje pa predvsem v mehiških državah Baja Kalifornija, Durango, Sonora in Chihuahua.