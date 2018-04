V Kaliforniji v sumljivih okoliščinah umrla 24-letna Dragana 

Srbske medije je preplavila žalostna vest o smrti 24-letne Dragane Šolaja, ki je pred nekaj dnevi umrla v Kaliforniji. Vzrok smrti je nepojasnjen in zavit v tančico skrivnosti. Mlada Dragana, ki je bila iz majhnega mesta blizu Novega Sada, je odšla v Ameriko v okviru programa Work and travel.



Njeni prijatelji so srbskim medijem razkrili, da je bila prva, ki je posumila, da nekaj ni v redu, njena sostanovalka, ki jo je čakala, a se Dragana po več urah ni vrnila domov. Sostanovalka je začela iskalno akcijo, se odpravila celo na letališče, kjer je preverila, ali je kupila vozovnico in se vrnila v domovino. Ko je izključila to možnost, je o njenem skrivnostnem izginotju obvestila policijo, ki je izvedla iskalno akcijo in jo naslednje jutro našla sredi ulice.



Dragano so odpeljali v bolnišnico, kjer je dva dni kasneje umrla. Njeno stanje je bilo tako hudo, da pristojni niso izvedeli, kaj se je zgodilo. Vzrok za njeno smrt bodo zdaj poskušali ugotoviti z obdukcijo. Namigovali naj bi na to, da je bila zanjo usodna kombinacija alkohola in droge, kar pa tisti, ki so jo poznali, ostro zavračajo, saj je bila znana kot športnica, ki se je redko dotaknila alkohola.