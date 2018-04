V jašek z rdečimi mravljami odvrgli komaj rojeno deklico

CAPE TOWN – Brezskrben sprehod s psom se je za 63-letno Charmaine Keevyja je zmotil nenavaden zvok, ki je prihajal iz jaška. Stopila je bližje, prisluhnila in ugotovila, da v jašku joka otrok.



»Mislila sem, da mijavka mačka, ko sem stopila bližje in se sklonila, pa sem ugotovila, da gre za otroka,« je povedala. Na pomoč ji je uspelo priklicati 60-letnega motorista, ki ji je priskočil na pomoč, snel železni pokrov, se spustil v jašek in odkril, da stoji v na poti, ki jo prečka kolonija rdečih mravelj. Te so napadle tudi nebogljeno novorojenko.



»Res ne razumem, kako je lahko kdo storil kaj takšnega. Res sem vedel, da sem ji lahko pomagal in ji rešil življenje,« je povedal Cornie. S Charmaine sta na pomoč poklicala reševalce in policiste, ki so nemudoma priskočili deklici na pomoč.



Otrokove mame še vedno niso našli, Charmaine pa verjame, da je ji je bilo namenjeno, da gre po tej poti, saj običajno izbere drugo pot. Deklica je tehtala dobre tri kilograme, v bolnišnici, kjer jo zdravijo pa so jo poimenovali Grace April. The Sun še poroča, da je bila deklica najdena zadnji trenutek in da se na vse pretege trudijo, da ji čim prej najdejo dom.