Ustrelil sina, zdaj pa v komo spravil še vnuka

BJELOVAR – Na Hrvaškem so pred nedavnim iz pripora izpustili 62-letnega Radovana Vujčića, ki je osumljen uboja svojega sina Sanjina. A kmalu po tem, ko je zakorakal na prostost, je zakrivil novo tragedijo. Med pisanjem sporočila na mobilniku je izgubil nadzor nad vozilom in povzročil hudo nesrečo, zaradi katere je njegov 14-letni vnuk že več dni v komi. V vozilu je poleg vnuka vozil še enega 14-letnika in njunega 16-letnega prijatelja, ki sta lažje poškodovana, Radovanovo življenje pa še vedno visi na nitki.



Nesreča se je zgodila prejšnjo nedeljo ob 18.45. Ko je Radovan zapeljal na bankino, je izgubil oblast nad vozilom, trčil v betonski zid, nato pa se je vozilo večkrat prevrnilo in obstalo na desnem boku. Še preden so jih odpeljali z reševalnimi vozili, je menda Vujčić otrokom zagrozil, naj tega nikar ne izdajo policiji. Ustrelil sina Tragedijam in žalostnim novicam v Radovanovi družini ni videti konca. Radovan je namreč februarja s strelom v glavo ubil svojega sina Sanjina, s katerim sta se sprla na domačem dvorišču. Še enkrat prej sta se sporekla že na nogometni tekmi, kjer je sina napadel z nožem, on pa ga je nato brutalno pretepel. Radovan je v preteklosti grozil tudi ženi, zaradi česar so mu izrekli prepoved približevanja.