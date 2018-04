Usodna zdravniška napaka: namesto solne raztopine dobila formaldehid

Zdravniki so naredili usodno napako. Jekaterino Fedajevo (27) so tako rekoč umorili, vsaj tako trdi njena mama. V bolnišnici v nekem ruskem mestu bi morala prestati rutinsko operacijo, a je pri tem umrla.



Zdravstveno osebje bi ji moralo med operacijo vbrizgati solno raztopino, a je niso. Namesto tega je dobila dozo formalina, vodno raztopino formaldehida. Jekaterina je imela neizmerne bolečine še dva dni, nato pa je padla v komo. Odpeljali so jo v bolnišnico v Moskvo, kjer se je zbudila iz kome, po nekaj dneh pa umrla zaradi odpovedi več organov.



Po operaciji v lokalni bolnišnici sta bila njena mati in oče pri njej. »Tresla se je, mrazilo jo je, nič ji ni pomagalo,« je povedala njena mama Galina Barjšnikova. Dodala je, da niso imeli pojma, kaj so naredili zdravniki.



Ti so napako priznali, policija pa je ugotovila, da je šlo za malomarnost. Mama umrle se s tem ne more sprijazniti: »To je bil umor!«