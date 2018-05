Učitelj (35) spolno zlorabljal dijaka (14)

NEW YORK – Učitelj Andre Braddy (35) iz srednje šole v Brooklynu je na stranišču spolno zlorabljal 14-letnega dijaka. Zlorabe naj bi se dogajale mesec dni, poroča spletni portal NY Daily News.



Policisti so za grozodejstva izvedeli od fantovih staršev, ki so nad učiteljevimi dejanji zgroženi in pretreseni. Učitelju so odvzeli prostost, v šoli pa so ga suspendirali.



Njegovi nadrejeni so za spletni portal povedali, da je bil v šoli zaposlen od leta 2015 in nikoli ni storil prekrška ali imel težav z zakonom.