Truplo brez glave in okončin

DUNAJ – Avstrijski policisti že od petka preiskujejo grozljivo najdbo v Nežiderskem jezeru, ki v večjem delu leži na Gradiščanskem, manjši del pa spada v madžarsko županijo Györ-Moson-Sopron. Prav na območju meje med državama je namreč ribič kakih 800 metrov od obale naletel na človeški trup brez glave in okončin, in vse, kar so lahko preiskovalci potrdili doslej, je, da gre za truplo ženske, ki naj bi bilo v vodi več mesecev, najverjetneje že od začetka zime.Območje so zavarovali in zdaj policisti iščejo, ali je v vodi morda še kak del telesa, v dogajanje pa so se vključili tudi pripadniki protiteroristične enote avstrijske policije Cobra. Prav njeni potapljači naj bi v jezeru odkrili tudi glavo, ki po prvih ugotovitvah pripada trupu.Truplo so po ukazu državnega tožilca odpeljali na inštitut za sodno medicino, kjer bodo poskušali ugotoviti, za koga je šlo in kaj je bil vzrok smrti, hkrati pa je steklo tudi preverjanje vseh oseb s tega konca Avstrije in Madžarske, ki so na seznamu pogrešanih, je sporočil tiskovni predstavnik policije. Dodal je, da preiskava v tem trenutku poteka v smeri vseh sumov, tudi najstrašnejšega, da je bila torej nesrečnica žrtev umora, ki ji je morilec odsekal glavo, noge in roke ter jo vrgel v vodo. Izsledki obdukcije naj bi bili znani v nekaj dneh, so še sporočili iz gradiščanske policije. V preiskavo primera so se vključili tudi madžarski varnostni organi.