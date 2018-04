Teroristi ubili pripadnika mirovnih sil

TIMBUKTU – V malijskem Timbuktuju je bil v soboto v napadu z raketometom in avtomobilom bombo ubit pripadnik mirovnih sil ZN. Več deset je ranjenih. »Tarča terorističnega napada sta bili oporišči francoskih sil in sil ZN zunaj mesta,« so sporočili s pristojnega malijskega ministrstva. Na obe oporišči so teroristi izstrelili po več deset raket, in sicer iz vozil, opremljenih z razstrelivom. Eno vozilo je eksplodiralo, drugega pa so vojaki uspeli zaustaviti. Po navedbah ministrstva je huje poškodovanih pet pripadnikov sil ZN.



Napad, ki ga je prek twitterja potrdila tudi misija ZN v Maliju, so teroristi izvedli v soboto okoli 18.30 po lokalnem času. Kot so sporočili z malijskega ministrstva, so razmere zdaj pod nadzorom. Najnevarnejša mirovna operacija

Šlo naj bi sicer za prvi tovrstni napad v Timbuktuju, navaja AFP. Krizne razmere v Maliju segajo v leto 2012, ko so tuareški separatisti izvedli državni udar, ki so ga izkoristili islamski skrajneži za prevzem nadzora nad nekaterimi ključnimi mesti na severu države. Skrajneži so nato uničili več deset svetih krajev v Timbuktuju. Januarja 2013 je Francija v svoji nekdanji koloniji izvedla vojaško operacijo, s katero so skrajneže s severa države večinoma pregnali.



V Maliju je trenutno skoraj 13.000 pripadnikov mirovnih sil ZN, ki so nameščeni večinoma na nemirnem severu. Letos je bilo v napadih na ZN ubitih sedem mirovnikov, od začetka mirovne operacije leta 2013 pa 102. Misija velja za trenutno najnevarnejšo mirovno operacijo ZN.