Strela ubila 11-letno deklico

Dobrinka Stojčić. FOTO: Prnjavor.info

PRNJAVOR – Podobno kot pri nas, zlasti na severovzhodu države, kjer so v petek zvečer in ponoči strele parale nebo, so hudo neurje z vetrom, s točo in z grmenjem izkusili tudi drugje po Evropi. Ob tem se je zgodilo tudi nekaj tragičnih in nadvse žalostnih dogodkov.Na severu Republike Srbske (BiH), v kraju Otpočivaljka v občini Prnjavor, ki je od Banjaluke oddaljen slabih 50 kilometrov, je strela ubila 11-letno deklicoTragedija se je zgodila v petek okoli 18. ure v neposredni bližini njenega doma, v katerem je nesrečna deklica živela z mamoin očetomter s sestramainNa kraj dogodka so takoj prihiteli zdravnik in reševalci zdravstvenega doma Prnjavor, ki so lahko le ugotovili, da je deklica umrla. Kot nam je potrdila, tiskovna predstavnica policijske uprave Banjaluka, so policisti potrdili, da ni znakov kaznivega dejanja, tuja krivda je izključena, zato bodo podali poročilo okrožnemu državnemu tožilstvu v Banjaluki.