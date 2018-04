Šokirani policisti: To so štirje največji srečneži

LEEDS – Ob pogledu na to fotografijo marsikomu zaledeni kri. Čeprav je prizorišče nesreče videti vse prej kot nedolžno, smrtnih žrtev ni bilo.



Tega skorajda niso mogli verjeti niti policisti iz Leedsa, ki so se znašli na kraju. Fotografijo izmaličenega vozila so objavili na twitterju in zapisali, da so bili udeleženci nesreče kar štirje. »Štirje največji srečneži na svetu so preživeli nesrečo,« so zapisali pod njo.



Četverica je namreč trčila v več dreves, ki so nato padla na vozilo. »Neverjetno, da ni bilo smrtnih žrtev. Sreča je bila tisti večer na njihovi strani,« so še dodali.