So našli kladivo, s katerim so brutalno umorili Jeleno?

Umor slavne srbske pevke je še vedno zavit v tančico skrivnosti. Mesec dni po umoru, rojene, pred dvema letoma je policija blizu mesta, kjer so našli truplo, odkrila mobilni telefon. »Pregledali smo gibanje signala s tega telefona in ugotovili, da se je njegov lastnik kmalu po umoru začel premikati proti Novemu Beogradu,« piše Kurir o informacijah, ki jih je dobil od vira.In prav na tem mestu naj bi bilo odvrženo kladivo – morilsko orodje, ki je bilo usodno za znano pevko šova Zvezde Granda. »Policijski potapljači so ravno na tem mestu našli kladivo, a za zdaj še niso potrdili, da gre za morilsko orožje, saj je bila, kot kaže, z njega kemično odstranjena kri,« še piše srbski portal.Spomnimo, glavni osumljenec za umor je njen mož Zoran Marjanović , ni pa še znano, kdo je lastnik telefona.