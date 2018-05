Sirec nad Slovenca, Slovenec nad Avstrijko

Zaradi Slovenca je obstal dunajski tramvaj. FOTO: Krone

ROVINJ, DUNAJ, LINDEN – Prvomajski prazniki, ki se nekaterim Slovenkam in Slovencem še niso dokončno iztekli, so ob obilju turističnih in kulinaričnih doživetij po tujih krajih prinesli tudi nekaj dogodkov, v katerih so se sodržavljani znašli v policijskih zapisnikih.Nekateri so bili zgolj žrtve, tako kot 48-letni rojak, ki so mu v istrskem kraju Červar-Porat ukradli štiri kolesa, nekateri so v policijskih poročilih storilci. Nad 41-letnim Slovencem, čigar dron je zadnjega aprila skoraj trčil v helikopter avstrijske policije, so se severni sosedje zgražali tudi zato, ker ni pokazal kesanja in se je zagovarjal, da je le preizkušal napravo ter da ni ogrožal nikogar. Nekaj dni zatem je njegov dosežek, o katerem so poročali številni avstrijski mediji, prav tako na Dunaju presegel drug, 39-letni Slovenec.Ta se je v torkovem jutru prevažal s tramvajem po avstrijski prestolnici, policisti pa so zanj zapisali, da je bil »vidno pijan«. Okoli sedmih zjutraj je možakar opazil brhko 21-letnico, ki je vožnjo Slovencu spremenila v tramvaj poželenja: začel jo je grabiti za oprsje ter zadnjico, nakar je ženska začela kričati. Skupaj z njo sta v tramvaju potovala mlajša moška, ki sta se ji postavila v bran.Trije moški so se po besednem spopadu stepli, tramvaj se je nato ustavil v desetem dunajskem okraju Favoriten, ravs pa je prekinila šele policija. Ta navaja, da se je 39-letni Slovenec še naprej vedel napadalno, čeprav so ga policisti pozvali, naj preneha. Potem ko jim je predal osebni dokument, pa je napadel še policiste.»Prav v trenutku, ko je policist preverjal dokument moškega, je ta s pestjo udaril v smeri policista. Udarec je bil blokiran, napadalec pa aretiran,« so dogodivščino sklenili dunajski policisti. Slovenca so ovadili zaradi upiranja uradni osebi in spolnega nadlegovanja.Da se popivanje v tujini lahko konča slabo, je že pred nekaj meseci spoznal 37-letni Slovenec, ki je popival v mestu Linden (v zvezni deželi Hessen, severno od Frankfurta); a slabo se je končalo tudi za roparja, ki so mu tik pred prvomajskimi prazniki začeli soditi na tamkajšnjem sodišču. Ropar pa je 23-letni Sirec(Nemci ne navajajo podatka, da gre za migranta), ki je sprva dodobra izkoristil konkretno opitost Slovenca, ki so mu pozneje v krvi izmerili 1,5 promila alkohola.Predrzni Sirec je sprva samo sunil Slovencu denarnico, v kateri je bilo okoli 400 evrov; ko pa je Slovenec opazil tatvino in se razjezil, je Sirec potegnil nož ter zagrozil v angleškem jeziku: »Ubil te bom.« Slovenec je bitko končal z urezninami in modricami, Sirec pa pristal v preiskavi ter nato v priporu, od koder so ga pripeljali na sojenje. V Nemčiji bo v državni oskrbi bival zastonj in dlje, kot je načrtoval, Slovenec pa je bogatejši za spoznanje, da se je treba tudi sredi tujine paziti nepridipravov, ki naokrog opletajo z noži.